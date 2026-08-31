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    Brandenburgs Verkehrsminister kritisiert Baustellen-Management der Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Crumbach sieht die Bahn bei Baustellen überfordert
    • Es fehlt ein vernünftiger Plan für die Bauvorhaben
    • Bahn-Baustellen sorgen bundesweit für Ausfälle
    Brandenburgs Verkehrsminister kritisiert Baustellen-Management der Bahn
    Foto: Siarhei - 356130783

    POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sieht die Deutsche Bahn mit Blick auf ihre Baumaßnahmen am Limit. "Offensichtlich ist die DB InfraGo mit den Baustellen systematisch überfordert", sagte Crumbach im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Sie kann nicht so viele Baustellen bewältigen, wie sie übernommen hat."

    Es fehle ein "vernünftiger Plan", führte er aus. "Es gibt ihn weder bei den Hochleistungskorridoren noch bei den für den Regionalverkehr entscheidenden Strecken - schlicht nirgendwo. Das ist auch kein Brandenburger Problem." Das Problem bestehe "überall", so Crumbach. "Die DB insgesamt ist grandios gescheitert. Das ist der Befund."

    In Brandenburg kritisiert Crumbach schon seit langem die fehlende Zuverlässigkeit der Bahn etwa bei der Einhaltung von selbstgesteckten Fristen für Baumaßnahmen. So werde auf der Strecke Berlin - Hamburg noch immer teilweise gebaut. "Eisenbahnverkehrsunternehmen berichten mir, dass Restarbeiten teilweise als betriebliche Störungen deklariert werden, obwohl es keine sind."/wpi/DP/zb






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