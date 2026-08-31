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    Britischer TV-Sender

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    Allianz erwägt Milliarden-Übernahme in Großbritannien

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz erwägt Übernahme von AA für 5,8 Milliarden
    • Gespräche laufen, Abschluss und Stand bleiben offen
    • AA-Eigentümer prüfen Verkauf oder Börsenrückkehr
    Britischer TV-Sender - Allianz erwägt Milliarden-Übernahme in Großbritannien
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherer Allianz will sein Geschäft in Großbritannien einem britischen Medienbericht zufolge mit einer Übernahme weiter ausbauen. Der Dax-Konzern erwäge eine Übernahme des britischen Pannenhilfeunternehmens AA Ltd für umgerechnet rund 5,8 Milliarden Euro, berichtete der Nachrichtensender Sky News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Der Allianz soll sich demnach bereits seit mehreren Monaten mit einem möglichen Angebot beschäftigen. Es sei aber nicht klar, wie es aktuell um die Geschäfte stehe und ob es überhaupt zu einem Abschluss komme, hieß es in dem Sky-News-Bericht. Der deutsche Versicherer gehöre zu einer kleinen Gruppe potenzieller Käufer, die Gespräche mit den Beratern von AA über einen möglichen Deal geführt hätten.

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    Die Eigentümer von AA Ltd, zu denen Towerbrook Capital Partners LP und Warburg Pincus LLC gehören, prüften laut Sky in diesem Jahr sowohl einen Verkauf des Unternehmens als auch eine Rückkehr an die London Stock Exchange. Das von Towerbrook angeführte Konsortium hatte den Pannenhilfeanbieter 2021 für rund drei Milliarden Pfund übernommen und von der Börse genommen.

    Sowohl AA als auch Towerbrook lehnten eine Stellungnahme zu den Gesprächen ab. Auch Allianz wollte sich nicht dazu äußern. Der deutsche Versicherer ist bereits stark in Großbritannien vertreten und hat das Geschäft dort in den vergangenen zehn Jahren unter anderem durch den Erwerb des Sachversicherungsgeschäfts von Legal & General gestärkt./err/zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 452,5 auf Tradegate (31. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 171,91 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 447,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -28,03 %/+51,46 % bedeutet.





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