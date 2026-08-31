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    Daldrup und Söhne: Prognose wirkt zunehmend konservativ

    Trotz einer starken operativen Entwicklung steckt die Aktie von Daldrup & Söhne weiterhin in der Konsolidierung. Nach dem massiven Kursanstieg im vergangenen Jahr verarbeitet der Titel die damaligen Gewinne bislang mit einer Seitwärtsbewegung. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern allerdings gute Argumente dafür, dass sich der übergeordnete Aufwärtstrend perspektivisch fortsetzen könnte.

    Denn die hohe Nachfrage schlägt sich inzwischen deutlich in den Kennzahlen nieder. Auf Basis eines Auftragsbestands von aktuell 132 Mio. Euro hat Daldrup & Söhne die Gesamtleistung im ersten Halbjahr um 56 Prozent auf 32,3 Mio. Euro gesteigert. Das EBIT legte um knapp 31 Prozent auf 3,5 Mio. Euro zu. Dass die Ergebnisentwicklung mit dem Wachstum der Gesamtleistung nicht Schritt gehalten hat, ist nach Angaben des Unternehmens unter anderem abrechnungsbedingt: Bei mehreren Projekten standen zum Halbjahresende noch Schlussabrechnungen aus, weshalb die erwarteten Margen aufgrund von Sicherheitsabschlägen noch nicht vollständig berücksichtigt wurden.

    Hinzu kommen hohe Investitionen in die Modernisierung und Aufrüstung des Bohranlagenparks. Daldrup & Söhne stärkt damit aktuell die Kapazitäten für das weitere Wachstum, was kurzfristig ebenfalls auf die Profitabilität drückt, mittelfristig aber die operative Basis verbreitert.

    Umso auffälliger wirkt die unveränderte Jahresprognose. Das Management stellt weiterhin eine Gesamtleistung von rund 58 Mio. Euro und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 und 13,5 Prozent in Aussicht. Nach dem starken ersten Halbjahr wären dafür in den verbleibenden sechs Monaten lediglich noch mindestens 25,7 Mio. Euro Gesamtleistung und rund 3,2 Mio. Euro EBIT erforderlich. Beide Werte liegen deutlich unter den bereits erreichten Halbjahresresultaten.

    Die Prognose erscheint damit weiterhin ausgesprochen vorsichtig. Insbesondere bei der Gesamtleistung besteht aus unserer Sicht eine gute Chance auf eine Anhebung im weiteren Jahresverlauf, sofern die laufenden Projekte planmäßig vorankommen. Zusammen mit dem hohen Auftragsbestand liefert die aktuelle Entwicklung damit eine solide fundamentale Basis, damit nach Abschluss der Konsolidierung auch die Aktie wieder Fahrt aufnehmen kann.

    (aktien-global.de, erstellt 31.08.26, 07:57 Uhr, veröffentlicht 31.08.26, 08:05 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/newssystem/impressum/).

     

    Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate (31. August 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.




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