swissnet Reports Audited FY 2025 Results & Management Report
swissnet Group’s 2025 results reveal rapid top-line growth, shifting margins and a transformed balance sheet after key acquisitions and full-year consolidation.
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- swissnet Group published its audited FY 2025 IFRS financial statements and management report on 31 August 2026.
- FY 2025 revenue rose 61% year-on-year to CHF 21.003 million, compared with CHF 13.066 million in FY 2024.
- Hardware revenue increased 88% to CHF 11.388 million, while SaaS revenue grew 37% to CHF 9.615 million.
- Adjusted EBITDA improved by 49% to CHF 3.722 million, although the gross margin declined from 66% to 59%.
- Adjusted net income was negative at CHF 4.222 million, compared with positive adjusted net income of CHF 1.261 million in 2024.
- The FY 2025 figures include swissnet AG, swissnet ICT, and Lokalee, which were consolidated from January 2025; equity rose 108% to CHF 22.534 million, while cash fell 88% to CHF 508,000.
The next important date, Half-year financial statements for the first half of 2026, at swissnet is on 31.10.2026.
The price of swissnet at the time of the news was 1,5950EUR and did not change compared to the previous day.
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