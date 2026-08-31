Aktien Frankfurt Ausblick
Moderater Dax-Rücksetzer nach Rekordhoch erwartet
- Dax nach Rekordhoch moderat schwächer erwartet
- Ölpreise steigen nach US-Angriffen im Iran erneut
- Deutsche Inflation dürfte EZB-Zinserhöhung stützen
(Am Ende des zweiten Satzes im dritten Absatz wurde ein Wort ausgetauscht. Reagiert statt gezeigt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Freitag zeichnet sich für den Dax am Montag ein moderater Rücksetzer ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 26.520 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ähnlich knapp im Minus erwartet.
Am Freitag hatte der Dax trotz Signalen von US-Notenbankchef Kevin Warsh für eine Zinserhöhung eine neue Bestmarke aufgestellt. Doch nach dem europäischen Handelsende hatten bereits die US-Indizes ins Minus gedreht und am Morgen verloren auch die asiatischen Börsen. Es belasten insbesondere wieder die leicht steigenden Ölpreise.
Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem erwartbaren Preisanstieg beim Öl, nachdem das US-Militär Medienberichten zufolge erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen hatte. Dagegen hätten die Aktien- und Rentenmärkte recht entspannt auf die erneute militärische Eskalation reagiert. "Die Mehrzahl der Anleger erwartet offenbar nicht, dass die Situation erneut großflächig und langfristig eskaliert."
Das US-Militär nahm zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak ins Visier, wie das Nachrichtenportal "Axios" sowie die Sender Fox News und CBS News unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Sie sollten daran gehindert werden, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu legen, hieß es. Die iranischen Revolutionsgarden drohten umgehend mit Vergeltung.
Zudem stellten sich die Anleger darauf ein, dass der nächste Zinsschritt der US-Notenbank wohl nach oben und nicht nach unten gehe, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Folglich gerieten die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 unter Druck, zumal gerade der US-Halbleitersektor am Freitag Schwäche gezeigt hatte.
Zu den anstehenden Verbraucherpreisen aus Deutschland erinnerte die Landesbank Helaba in ihrem Tagesausblick daran, dass am vergangenen Freitag die entsprechenden Daten aus Frankreich und Spanien bereits einen erhöhten Preisdruck gezeigt hätten.
Die Helaba-Experten gehen von einer Teuerungsrate von 2,9 Prozent aus, die damit deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent läge. Dies sollte die Währungshüter in ihrem Vorhaben bestärken, kommende Woche den Leitzins anzuheben, was am Markt allerdings schon "fast vollständig eingepreist" sei.
Unternehmensseitig sieht die Agenda am Montag zunächst übersichtlich aus. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer teilte am Sonntag im Rahmen des Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie mit, dass sein Herz- und Nierenmedikament Kerendia auch Patienten mit hypertensiver Nephropathie helfen kann. Das ist eine Nierenschädigung, die durch chronischen Bluthochdruck entstehen kann. Die Leverkusener verwiesen auf eine Subgruppenanalyse der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie FIND-CKD.
Am Vormittag stehen zudem noch die Halbjahreszahlen des Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto auf der Agenda./gl/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 48,69 auf Tradegate (31. August 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,84 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -5,64 %/+29,23 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 28.08.2026, 07:50 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 27.08.2026
(Kurs 26.367,24 · +81,28 · +0,31 % · Eröffnung 26.354,37 · Tages-Hoch 26.402,81 ·
Tages-Tief 26.241,77 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 27.08.2026 „Nvidia und andere US-Techs sorgen
für Gewinne", Dax +0,31 % auf 26.367,24, dritter Gewinntag in Folge,
MDax +1,31 % auf 32.947,28:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-nvidia-und-andere-us-techs-12117697
• Einzelwerte 27.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP +5,5 % · BMW +3,9 % ·
Infineon +3,6 % · VW Vz +3,6 % · Commerzbank −2,7 % · Deutsche Telekom −2,6 % ·
MTU −1,9 % · Continental −1,7 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Fr 28.08. auf dem Xetra-OHLC vom Do 27.08. gerechnet:
P 26.337,27 · R1 26.432,78 · S1 26.271,74 · R2 26.498,31 · S2 26.176,23
· R3 26.593,82 · S3 26.110,70
USA / VORGABEN
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 27.08.2026: 29.641,56 (+417,04 · +1,43 %),
O 29.480,99 · H 29.643,53 · T 29.366,42:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• Investing.com – Dow Jones Schluss 27.08.2026: 53.569,44 (+105,56 · +0,20 %)
• Nasdaq Composite 26.541,35 (+411,15 · +1,57 %)
• Einzelwerte USA: Nvidia +8,74 % auf 227,98 USD · Salesforce +22,58 % auf 252,05 USD
· Microsoft +1,75 % · Tesla +2,60 %
• 10-jährige US-Rendite rund 4,68 % (Investing.com)
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank, zu Nvidia: „Nvidia ist gut
doppelt so groß wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen."
• dpa-AFX (via Ariva) – Thomas Altmann, QC Partners, zur Warsh-Rede: „Allerdings
ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine
Zinserhöhung im September positionieren wird."
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026, 07:39 Uhr: „Börsen warten auf Signale
von Fed-Chef Warsh"
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,24 USD (−0,04 · −0,05 %), Stand 28.08. früh
• Jackson Hole Economic Policy Symposium 27.–29.08.2026
• Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag, 28.08. — es ist seine erste
Jackson-Hole-Keynote im Amt des Fed-Chefs.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Donnerstagskerze: Die Tagesspanne betrug nur 161,04 Punkte und war damit
die engste der Woche. Der DAX blieb zudem unter dem Mittwochshoch 26.466,76.
Drei steigende Tage bei abnehmender Spanne sprechen eher für Abwarten als für
eine kraftvolle Aufwärtsbewegung.
• Der Zeitpunkt der Warsh-Rede ist im Bild mit 16:00 MESZ angegeben. Die genaue
Uhrzeit kann abweichen — bitte am Tag selbst gegenprüfen.
• An Tagen mit Notenbankreden verlaufen die Vormittage häufig umsatzarm, während
die Bewegung erst am Nachmittag einsetzt. Wer vormittags handelt, sollte das
Volumen im Blick behalten.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe