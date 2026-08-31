LAIQON: Wachstum nimmt weiter Fahrt auf

Damit gewinnt das Wachstum der Assets under Management erheblich an Eigendynamik. Seit Jahresbeginn hat sich das betreute Vermögen von 10,0 auf 11,5 Mrd. Euro per 25. August erhöht. Das Jahresziel von 12,1 Mrd. Euro ist damit bereits in Sichtweite. Nach Einschätzung des Managements sollte es erreichbar sein, sofern ein größerer Einbruch an den Kapitalmärkten ausbleibt.

Bei LAIQON wird immer deutlicher, dass sich die jahrelangen Investitionen in die digitale Plattform und große Partnerprojekte auszahlen. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das inzwischen bei den Mittelzuflüssen. Im Bereich Digital Wealth fließen monatlich bereits mehr als 100 Mio. Euro zu – und CEO Achim Plate rechnet mit einer weiteren Beschleunigung. Bis November hält er sogar mehr als 150 Mio. Euro pro Monat für möglich.

Noch wichtiger für die Aktie ist allerdings, dass sich die steigende Assetbasis zunehmend in der Ergebnisentwicklung niederschlägt. Im ersten Halbjahr legten die Erlöse um 63 Prozent auf 23,2 Mio. Euro zu, während sich das EBITDA von -0,8 auf -0,3 Mio. Euro verbesserte. Diese Zahlen verdecken sogar die bereits erreichten Fortschritte, denn LAIQON hat im Zuge der Straffung seiner Kostenstruktur Rückstellungen von rund 1 Mio. Euro gebildet.

Bereinigt um diese Belastung erreichte das EBITDA allein im zweiten Quartal bereits 2,1 Mio. Euro. Damit wird sichtbar, welchen operativen Hebel das Geschäftsmodell inzwischen entwickelt. Zusätzliche Assets generieren neue Einnahmen, während die dafür notwendige Infrastruktur weitgehend vorhanden ist. Gleichzeitig sollte die umgesetzte Kostensenkung das Ergebnis im zweiten Halbjahr zusätzlich unterstützen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Jahresziele von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro EBITDA zunehmend realistisch. Auch beim Umsatz dürfte die hohe Dynamik der Partnerprojekte für weiteren Rückenwind sorgen. Entscheidend bleibt allerdings das Kapitalmarktumfeld, das sowohl die Höhe der Assets als auch mögliche Performance-Fees beeinflusst.

An der Börse sind die verbesserten Perspektiven zuletzt bereits auf zunehmendes Interesse gestoßen. Setzt LAIQON das hohe organische Wachstum fort und bestätigt mit den nächsten Zahlen die inzwischen erreichte operative Skalierung, könnte sich die jüngste Belebung der Aktie weiter fortsetzen.

(aktien-global.de, erstellt 31.08.26, 08:03 Uhr, veröffentlicht 31.08.26, 08:11 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/newssystem/impressum/).

Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 4,87EUR auf Tradegate (31. August 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.

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