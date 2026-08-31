🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Nach Kursrücksetzer

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Steht Strategy vor dem ersten Bitcoin-Kauf seit zwei Monaten?

    Nach dem Bitcoin-Rücksetzer infolge der Warsh-Rede deutet Michael Saylor mit "We’re Back" einen möglichen neuen Bitcoin-Kauf von Strategy an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Saylor deutet mit „We’re Back“ neuen Kauf an
    • Bitcoin fällt nach Warsh-Rede auf 77.991 Dollar
    • Strategy hält 840.447 Bitcoin und 2,8 Mrd. Gewinn
    • Report: KI braucht Strom
    Nach Kursrücksetzer - Steht Strategy vor dem ersten Bitcoin-Kauf seit zwei Monaten?
    Foto: Dall-E

    Strategy könnte unmittelbar vor der Bekanntgabe eines neuen Bitcoin-Kaufs stehen. Der Executive Chairman Michael Saylor veröffentlichte am Sonntag auf X erneut eine Übersicht der Bitcoin-Bestände des Unternehmens und versah sie mit den Worten: "We’re Back".

    Saylor hat ähnliche Charts in der Vergangenheit wiederholt als Vorgeschmack auf kurz darauf veröffentlichte Bitcoin-Käufe genutzt. Strategy gibt seine Transaktionen üblicherweise zu Wochenbeginn bekannt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    124,20€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    136,49€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 11,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sollte das Unternehmen tatsächlich zugeschlagen haben, wäre es der erste Bitcoin-Kauf seit dem 22. Juni.

    Bitcoin fällt nach Warsh-Rede zurück

    Der mögliche Wiedereinstieg von Strategy folgt unmittelbar auf einen deutlichen Rücksetzer bei Bitcoin. Die Kryptowährung notiert am Montagmorgen bei 77.991 US-Dollar und damit rund 3,8 Prozent unter dem am Freitag erreichten Hoch von 81.148 US-Dollar. Die Strategy-Aktie schloss zuletzt 7,34 Prozent tiefer bei 127,31 US-Dollar.

    Auslöser der jüngsten Schwäche sind vor allem die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole. Warsh warnte am Freitag davor, dass die Inflation nicht schnell genug zurückgehe. Die Äußerungen ließen am Markt die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung im September deutlich steigen.

    Strategy sitzt wieder auf Milliarden-Buchgewinn

    Dabei hat sich die Lage für Strategy innerhalb weniger Wochen drastisch verbessert. Am Sonntag waren die inzwischen 840.447 Bitcoins des Unternehmens bei einem Bitcoin-Kurs von 79.007 US-Dollar 66,4 Milliarden US-Dollar wert.

    Der durchschnittliche Kaufpreis von Strategy liegt bei 75.653 US-Dollar je Bitcoin. Damit befand sich die Position wieder 4,4 Prozent beziehungsweise mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar im Plus.

    Noch im Juli lag Strategy mit seinen Beständen zwischenzeitlich rund 13 Milliarden US-Dollar im Minus.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Kursrücksetzer Steht Strategy vor dem ersten Bitcoin-Kauf seit zwei Monaten? Nach dem Bitcoin-Rücksetzer infolge der Warsh-Rede deutet Michael Saylor mit "We’re Back" einen möglichen neuen Bitcoin-Kauf von Strategy an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     