Steht Strategy vor dem ersten Bitcoin-Kauf seit zwei Monaten?

Saylor hat ähnliche Charts in der Vergangenheit wiederholt als Vorgeschmack auf kurz darauf veröffentlichte Bitcoin-Käufe genutzt. Strategy gibt seine Transaktionen üblicherweise zu Wochenbeginn bekannt.

Strategy könnte unmittelbar vor der Bekanntgabe eines neuen Bitcoin-Kaufs stehen. Der Executive Chairman Michael Saylor veröffentlichte am Sonntag auf X erneut eine Übersicht der Bitcoin-Bestände des Unternehmens und versah sie mit den Worten: "We’re Back".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sollte das Unternehmen tatsächlich zugeschlagen haben, wäre es der erste Bitcoin-Kauf seit dem 22. Juni.

Bitcoin fällt nach Warsh-Rede zurück

Der mögliche Wiedereinstieg von Strategy folgt unmittelbar auf einen deutlichen Rücksetzer bei Bitcoin. Die Kryptowährung notiert am Montagmorgen bei 77.991 US-Dollar und damit rund 3,8 Prozent unter dem am Freitag erreichten Hoch von 81.148 US-Dollar. Die Strategy-Aktie schloss zuletzt 7,34 Prozent tiefer bei 127,31 US-Dollar.

Auslöser der jüngsten Schwäche sind vor allem die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole. Warsh warnte am Freitag davor, dass die Inflation nicht schnell genug zurückgehe. Die Äußerungen ließen am Markt die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung im September deutlich steigen.

Strategy sitzt wieder auf Milliarden-Buchgewinn

Dabei hat sich die Lage für Strategy innerhalb weniger Wochen drastisch verbessert. Am Sonntag waren die inzwischen 840.447 Bitcoins des Unternehmens bei einem Bitcoin-Kurs von 79.007 US-Dollar 66,4 Milliarden US-Dollar wert.

Der durchschnittliche Kaufpreis von Strategy liegt bei 75.653 US-Dollar je Bitcoin. Damit befand sich die Position wieder 4,4 Prozent beziehungsweise mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar im Plus.

Noch im Juli lag Strategy mit seinen Beständen zwischenzeitlich rund 13 Milliarden US-Dollar im Minus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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