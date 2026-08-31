BYD Aktie leidet unter Verkäufen - 31.08.2026

Mit einer Performance von -3,32 % musste die BYD Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,32 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BYD auf -10,63 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,52 % 1 Monat -9,41 % 3 Monate -3,38 % 1 Jahr -17,99 %

? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 08:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs ersten Gewinnanstieg seit einem Jahr und den Rückenwind durch Exporte sowie höherpreisige Modelle. Gleichzeitig sinken Umsatz und Halbjahresgewinn, und das Verkaufsziel 2026 gilt als gefährdet. Anleger erwarten daher kurzfristig weiteren Kursdruck; charttechnisch wird eine langsame Erholung wegen verlorenen Vertrauens gesehen. Der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur gilt als positiv, Roboter bleiben ein spekulativer Zukunftstreiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,32 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die BYD-Aktie hat nach einem massiven Rücksetzer von rund -55% zunächst kräftig aufgeholt und zwischenzeitlich um +36% zugelegt. Zuletzt setzte der Kurs jedoch erneut um -11% zurück. Damit stellt sich nun die Frage, ob es sich lediglich um eine Korrektur handelt oder die Erholung bereits wieder gefährdet ist. Chartanalyse zur BYD Company Limited-Aktie Nach dem […] The post BYD-Aktie mit -46% – lohnt sich jetzt der Einstieg? first appeared on sharedeals.de.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,13 %. Tesla notiert im Minus, mit -0,03 %. Xylem legt um +0,27 % zu NIO notiert im Minus, mit -2,25 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,30 %.

BYD Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BYD Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BYD Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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