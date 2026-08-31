Alibaba Group Aktie leidet unter Verkäufen - 31.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die Alibaba Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,63 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,81 %, geht es heute bei der Alibaba Group Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Alibaba Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,22 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +2,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Alibaba Group einen Rückgang von -22,92 %.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,14 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate -7,22 % 1 Jahr -16,36 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Stand: 31.08.2026, 08:32 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 248,31 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alibaba Group

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,61 %. Tencent notiert im Minus, mit -0,26 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -1,45 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) legt um +0,27 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Alibaba Group Aktie?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar