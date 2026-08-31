Deutsche Lufthansa - Aktie zeigt Schwäche - 31.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Lufthansa Aktie. Sie fällt um -1,32 % auf 7,9200€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Lufthansa mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,58 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +3,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Lufthansa bisher ein Minus von -4,80 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,64 % 1 Monat -12,11 % 3 Monate -5,58 % 1 Jahr -0,27 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 31.08.2026, 08:32 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,50 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. easyJet notiert im Plus, mit +0,36 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,28 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Lufthansa Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Lufthansa Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.