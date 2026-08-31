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    Besonders beachtet!

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    Palantir Aktie unter Verkaufsdruck - 31.08.2026

    Am 31.08.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um -1,28 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie unter Verkaufsdruck - 31.08.2026
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 31.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Palantir Aktie. Mit einer Performance von -1,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,76 % am Vortag kommt es heute bei Palantir zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,28 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Palantir nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +15,95 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +4,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palantir auf +2,25 %.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,11 %
    1 Monat +48,76 %
    3 Monate +15,95 %
    1 Jahr +18,67 %
    Stand: 31.08.2026, 08:33 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 365,35 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, BYD Electronic (International) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,71 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Palantir Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Palantir Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Palantir

    -1,41 %
    +4,11 %
    +48,76 %
    +15,95 %
    +18,67 %
    +988,81 %
    +630,29 %
    +1.863,83 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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