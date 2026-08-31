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    Besonders beachtet!

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    Moderna - Aktie zeigt Schwäche - 31.08.2026

    Kursbewegung von -1,34 % bei Moderna am 31.08.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Moderna - Aktie zeigt Schwäche - 31.08.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Aktueller Stand der Moderna Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 31.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Moderna Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,34 % im Minus. Der Kursrückgang der Moderna Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,34 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Moderna nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +192,94 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -5,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +132,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +362,17 % gewonnen.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,34 %
    1 Monat +132,94 %
    3 Monate +192,94 %
    1 Jahr +471,84 %
    Stand: 31.08.2026, 08:33 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang nach dem Rückschlag bei BioNTechs mRNA-Darmkrebsstudie und die Frage, ob dies Moderna mitbelastet oder als Wettbewerbsvorteil stärkt. Diskutiert werden die Erfolgsaussichten von Modernas mRNA-Krebstherapien insbesondere in Kombination mit Keytruda, die Wandelanleihe als flexible Finanzierung ohne unmittelbare Verwässerung sowie möglicher kurzfristiger Verkaufsdruck durch Shortseller und Anleihe-Arbitrage. Zudem werden Bewertung, künftige Kapitalerhöhungen und Behandlungskosten erörtert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,91 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,28 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,38 %. BioNTech verliert -0,51 %

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    Ob sich ein Einstieg bei der Moderna Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Moderna Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Moderna

    -1,60 %
    -5,34 %
    +132,94 %
    +192,94 %
    +471,84 %
    +11,32 %
    -62,04 %
    +513,61 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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