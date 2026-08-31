Cantourage Group: Cannabis-Pionier gibt erstmals Prognose für 2026
Cantourage schärft seinen Wachstumskurs: Erstmals legt das Unternehmen eine Prognose für 2026 vor – mit klaren Zielen, neuen Märkten und Fokus auf margenstarke Premiumprodukte.
Foto: Richard T. - unsplash
- Cantourage Group SE veröffentlicht erstmals eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 85 und 95 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Mio. Euro.
- Zentrale Wachstumstreiber sind die zunehmende Internationalisierung und die stärkere Fokussierung des deutschen Portfolios auf margenstarke Produkte.
- In Großbritannien und Polen soll sich die dynamische Geschäftsentwicklung fortsetzen; bereits im ersten Halbjahr 2026 wurde mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb Deutschlands erzielt.
- In Deutschland reduziert Cantourage margenschwächere Handelsaktivitäten und setzt verstärkt auf Premiumprodukte, eigene Marken und neue Produktformate.
- Erwartete regulatorische Veränderungen in Deutschland sind in der Prognose berücksichtigt und dürften laut Vorstand 2026 nur begrenzte Auswirkungen haben; das bereinigte EBITDA wird erstmals als alternative Leistungskennzahl verwendet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Cantourage Group ist am 01.10.2026.
Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im
Plus.
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