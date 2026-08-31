🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCantourage Group AktievorwärtsNachrichten zu Cantourage Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cantourage Group: Cannabis-Pionier gibt erstmals Prognose für 2026

    Cantourage schärft seinen Wachstumskurs: Erstmals legt das Unternehmen eine Prognose für 2026 vor – mit klaren Zielen, neuen Märkten und Fokus auf margenstarke Premiumprodukte.

    Cantourage Group: Cannabis-Pionier gibt erstmals Prognose für 2026
    Foto: Richard T. - unsplash
    • Cantourage Group SE veröffentlicht erstmals eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 85 und 95 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 10 bis 12 Mio. Euro.
    • Zentrale Wachstumstreiber sind die zunehmende Internationalisierung und die stärkere Fokussierung des deutschen Portfolios auf margenstarke Produkte.
    • In Großbritannien und Polen soll sich die dynamische Geschäftsentwicklung fortsetzen; bereits im ersten Halbjahr 2026 wurde mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb Deutschlands erzielt.
    • In Deutschland reduziert Cantourage margenschwächere Handelsaktivitäten und setzt verstärkt auf Premiumprodukte, eigene Marken und neue Produktformate.
    • Erwartete regulatorische Veränderungen in Deutschland sind in der Prognose berücksichtigt und dürften laut Vorstand 2026 nur begrenzte Auswirkungen haben; das bereinigte EBITDA wird erstmals als alternative Leistungskennzahl verwendet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Cantourage Group ist am 01.10.2026.

    Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,69 % im Plus.


    Cantourage Group

    +0,35 %
    +3,46 %
    +1,03 %
    -9,51 %
    +42,51 %
    -41,00 %
    -62,23 %
    ISIN:DE000A3DSV01WKN:A3DSV0
    Cantourage Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cantourage Group: Cannabis-Pionier gibt erstmals Prognose für 2026 Cantourage schärft seinen Wachstumskurs: Erstmals legt das Unternehmen eine Prognose für 2026 vor – mit klaren Zielen, neuen Märkten und Fokus auf margenstarke Premiumprodukte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     