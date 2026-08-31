Amazon AWS verbindet KI mit US-Behörden – Anthropic droht Klagewelle

Das AWS-Segment von Amazon boomt: Das operative Ergebnis stieg im 2. Quartal 2026 im Jahresvergleich um 63 prozent, der Umsatz legte um 37 Prozent zu, gestützt durch das robuste KI- und Chipgeschäft. Das Management erwartet, dass der AWS-Umsatz langfristig 1 Billion US-Dollar erreichen könnte.

Amazon Web Services teilte am Sonntag mit, dass das Unternehmen die Verfügbarkeit seiner KI-Modelle in AWS GovCloud (US) erweitert hat und Behörden damit in einer konformen, isolierten Cloud-Umgebung über Amazon Bedrock Zugriff auf Drittanbietermodelle von Anthropic, Meta, OpenAI, xAI und NVIDIA neben Amazon Nova erhalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Klagewelle gegen Anthropic

Während mit Spannung auf die großen Börsengänge der beiden KI-Riesen Anthropic und OpenAI gewartet wird, droht dem Unternehmen des Claude-Chatbots eine Milliardenklage wegen Verletzungen des Urheberrechts.

In Kalifornien haben am Freitag Sony Music Publishing und Warner Chappell Music Klage gegen Anthropic eingereicht. Der Vorwurf lautet: Anthropic hat Lieder und Texte einfach in seinen Chatbot eingespeist, ohne dabei auch die Urheberrechte der Musikproduzenten zu achten.

Sony und Warner fordern einen Schadensersatz von bis zu 150.000 US-Dollar pro vorsätzlich verletztem Werk sowie bis zu 25.000 US-Dollar für jede Entfernung von Informationen zum Urheberrecht. In der Klage werden "zehntausend" der mutmaßlich urheberrechtsverletzenden Werke genannt; die Klagesumme geht damit in die Milliardenhöhe.

Der Prozess könnte zu einem richtungsweisenden Grundsatzurteil führen: Denn die großen KI-Modelle werden mit massenhaft Daten aber auch mutmaßlich mit geistigem Eigentum gefüttert; und bis jetzt hatte sich noch kaum eine Rechteinhaber dagegen gewendet. Der Umgang mit geistigem Eigentum und dessen Verwendung in KI, könnte jetzt neu verhandelt werden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 240,56 $ , was einem Rückgang von -9,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!