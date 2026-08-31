Milliardenklage erwartet
Amazon AWS verbindet KI mit US-Behörden – Anthropic droht Klagewelle
Amazon Web Services (AWS teilte am Sonntag mit, dass es KI-Modelle für die US-Regierungsbehörden bereitstellt. Unterdessen droht Anthropic eine Milliardenklage wegen Urheberrechtsverletzungen.
- AWS stellt US-Behörden isolierte KI-Modelle bereit
- Anthropic droht Milliardenklage wegen Urheberrecht
- Sony und Warner verklagen Anthropic auf Milliarden
- Report: KI braucht Strom
Amazon Web Services teilte am Sonntag mit, dass das Unternehmen die Verfügbarkeit seiner KI-Modelle in AWS GovCloud (US) erweitert hat und Behörden damit in einer konformen, isolierten Cloud-Umgebung über Amazon Bedrock Zugriff auf Drittanbietermodelle von Anthropic, Meta, OpenAI, xAI und NVIDIA neben Amazon Nova erhalten.
Das AWS-Segment von Amazon boomt: Das operative Ergebnis stieg im 2. Quartal 2026 im Jahresvergleich um 63 prozent, der Umsatz legte um 37 Prozent zu, gestützt durch das robuste KI- und Chipgeschäft. Das Management erwartet, dass der AWS-Umsatz langfristig 1 Billion US-Dollar erreichen könnte.
Klagewelle gegen Anthropic
Während mit Spannung auf die großen Börsengänge der beiden KI-Riesen Anthropic und OpenAI gewartet wird, droht dem Unternehmen des Claude-Chatbots eine Milliardenklage wegen Verletzungen des Urheberrechts.
In Kalifornien haben am Freitag Sony Music Publishing und Warner Chappell Music Klage gegen Anthropic eingereicht. Der Vorwurf lautet: Anthropic hat Lieder und Texte einfach in seinen Chatbot eingespeist, ohne dabei auch die Urheberrechte der Musikproduzenten zu achten.
Sony und Warner fordern einen Schadensersatz von bis zu 150.000 US-Dollar pro vorsätzlich verletztem Werk sowie bis zu 25.000 US-Dollar für jede Entfernung von Informationen zum Urheberrecht. In der Klage werden "zehntausend" der mutmaßlich urheberrechtsverletzenden Werke genannt; die Klagesumme geht damit in die Milliardenhöhe.
Der Prozess könnte zu einem richtungsweisenden Grundsatzurteil führen: Denn die großen KI-Modelle werden mit massenhaft Daten aber auch mutmaßlich mit geistigem Eigentum gefüttert; und bis jetzt hatte sich noch kaum eine Rechteinhaber dagegen gewendet. Der Umgang mit geistigem Eigentum und dessen Verwendung in KI, könnte jetzt neu verhandelt werden.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion