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    Milliardenklage erwartet

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    Amazon AWS verbindet KI mit US-Behörden – Anthropic droht Klagewelle

    Amazon Web Services (AWS teilte am Sonntag mit, dass es KI-Modelle für die US-Regierungsbehörden bereitstellt. Unterdessen droht Anthropic eine Milliardenklage wegen Urheberrechtsverletzungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • AWS stellt US-Behörden isolierte KI-Modelle bereit
    • Anthropic droht Milliardenklage wegen Urheberrecht
    • Sony und Warner verklagen Anthropic auf Milliarden
    • Report: KI braucht Strom
    Milliardenklage erwartet - Amazon AWS verbindet KI mit US-Behörden – Anthropic droht Klagewelle
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Amazon Web Services teilte am Sonntag mit, dass das Unternehmen die Verfügbarkeit seiner KI-Modelle in AWS GovCloud (US) erweitert hat und Behörden damit in einer konformen, isolierten Cloud-Umgebung über Amazon Bedrock Zugriff auf Drittanbietermodelle von Anthropic, Meta, OpenAI, xAI und NVIDIA neben Amazon Nova erhalten.

    Das AWS-Segment von Amazon boomt: Das operative Ergebnis stieg im 2. Quartal 2026 im Jahresvergleich um 63 prozent, der Umsatz  legte um 37 Prozent zu, gestützt durch das robuste KI- und Chipgeschäft. Das Management erwartet, dass der AWS-Umsatz langfristig 1 Billion US-Dollar erreichen könnte. 

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    Klagewelle gegen Anthropic

    Während mit Spannung auf die großen Börsengänge der beiden KI-Riesen Anthropic und OpenAI gewartet wird, droht dem Unternehmen des Claude-Chatbots eine Milliardenklage wegen Verletzungen des Urheberrechts.

    In Kalifornien haben am Freitag Sony Music Publishing und Warner Chappell Music Klage gegen Anthropic eingereicht. Der Vorwurf lautet: Anthropic hat Lieder und Texte einfach in seinen Chatbot eingespeist, ohne dabei auch die Urheberrechte der Musikproduzenten zu achten. 

    Sony und Warner fordern einen Schadensersatz von bis zu 150.000 US-Dollar pro vorsätzlich verletztem Werk sowie bis zu 25.000 US-Dollar für jede Entfernung von Informationen zum Urheberrecht. In der Klage werden "zehntausend" der mutmaßlich urheberrechtsverletzenden Werke genannt; die Klagesumme geht damit in die Milliardenhöhe.

    Der Prozess könnte zu einem richtungsweisenden Grundsatzurteil führen: Denn die großen KI-Modelle werden mit massenhaft Daten aber auch mutmaßlich mit geistigem Eigentum gefüttert; und bis jetzt hatte sich noch kaum eine Rechteinhaber dagegen gewendet. Der Umgang mit geistigem Eigentum und dessen Verwendung in KI, könnte jetzt neu verhandelt werden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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