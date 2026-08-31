Dreikampf um Wahlsieg in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage dürfte um den Sieg bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ein Dreikampf ausgetragen werden. Die Zahlen des Umfrageinstitut Civey sehen die Linke mit 20 Prozent knapp vor der CDU mit 19 Prozent und der AfD mit 18 Prozent. Die Umfrage wurde im Auftrag des "Tagesspiegels" erhoben.

Zweierbündnisse sind damit nicht möglich. Rechnerisch denkbar wären eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und eine aus Linken, Grünen und SPD. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und SPD.