Amazon vor neuem Kursschub dank KI-Shopping?

Die Amazon-Aktie hat bereits deutlich zugelegt. Innerhalb des vergangenen Monats stieg der Kurs um 16 Prozent, auf Sicht von sechs Monaten beträgt das Plus 27 Prozent.

Amazon könnte an der Börse vor einem weiteren kräftigen Kursschub stehen. Die Investmentbank Evercore ISI sieht in künstlicher Intelligenz einen zunehmend wichtigen Wachstumstreiber für das Handelsgeschäft des Konzerns. Analyst Mark Mahaney erhöhte deshalb sein Kursziel für die Amazon-Aktie von 315 auf 355 US-Dollar und bestätigte zugleich sein "Outperform"-Rating.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI sorgt offenbar für zusätzliche Amazon-Käufe

KI scheint nicht lediglich die Art zu verändern, wie Kunden nach Produkten suchen. Sie könnte Amazon tatsächlich zusätzliche Käufe bescheren.

Laut Mahaney zeigen Umfragedaten erstmals, dass sogenannte agentische KI einen messbaren zusätzlichen Effekt auf das Handelsgeschäft von Amazon haben könnte. Demnach gaben 57 Prozent der Nutzer von Alexa-KI an, ein Produkt gekauft zu haben, das ihnen zuvor nicht bekannt gewesen sei.

Je stärker KI-Systeme also in die Produktsuche und Kaufentscheidung eingebunden werden, desto größer könnte die Zahl spontaner oder zusätzlicher Bestellungen werden.

Alexa könnte zum neuen Wachstumsmotor werden

Evercore ISI sieht insbesondere in Alexa ein potenziell wichtiges Instrument. In der jüngsten jährlichen Onlinehandels-Umfrage der Investmentbank berichteten 36 Prozent der Teilnehmer, aufgrund der KI-Erweiterungen von Alexa mehr einzukaufen.

Mahaney bezeichnete "Alexa for Shopping" deshalb als möglichen Beschleuniger für das Geschäft. Agentische KI könnte seiner Einschätzung nach zusätzliches Wachstum auslösen.

Wall Street bleibt bei Amazon ausgesprochen bullish

Evercore ISI steht mit seinem Optimismus nicht allein da. Nach Daten von LSEG bewerten 64 von 68 Analysten die Amazon-Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

Laut Tipranks.com gehört Mark Mahaney zu den besten 5 Prozent der über 12.500 erfassten Wall-Street-Analysten. Er weißt eine Erfolgsquote von 60 Prozent und eine durschnittliche Rendite von 15,10 Prozent auf.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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