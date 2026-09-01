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    Top-Analyst hebt Kursziel

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    Amazon vor neuem Kursschub dank KI-Shopping?

    Evercore hebt das Kursziel für Amazon deutlich an. Vor allem KI-gestütztes Shopping über Alexa könnte dem Online-Riesen zusätzliche Umsätze bescheren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Evercore hebt Amazons Kursziel auf 355 US-Dollar an
    • Alexa-KI könnte Amazon zusätzliche Käufe bescheren
    • 64 von 68 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie
    • Report: KI braucht Strom
    Top-Analyst hebt Kursziel - Amazon vor neuem Kursschub dank KI-Shopping?
    Foto: Dall-E

    Amazon könnte an der Börse vor einem weiteren kräftigen Kursschub stehen. Die Investmentbank Evercore ISI sieht in künstlicher Intelligenz einen zunehmend wichtigen Wachstumstreiber für das Handelsgeschäft des Konzerns. Analyst Mark Mahaney erhöhte deshalb sein Kursziel für die Amazon-Aktie von 315 auf 355 US-Dollar und bestätigte zugleich sein "Outperform"-Rating.

    Die Amazon-Aktie hat bereits deutlich zugelegt. Innerhalb des vergangenen Monats stieg der Kurs um 16 Prozent, auf Sicht von sechs Monaten beträgt das Plus 27 Prozent.

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    KI sorgt offenbar für zusätzliche Amazon-Käufe

    KI scheint nicht lediglich die Art zu verändern, wie Kunden nach Produkten suchen. Sie könnte Amazon tatsächlich zusätzliche Käufe bescheren.

    Laut Mahaney zeigen Umfragedaten erstmals, dass sogenannte agentische KI einen messbaren zusätzlichen Effekt auf das Handelsgeschäft von Amazon haben könnte. Demnach gaben 57 Prozent der Nutzer von Alexa-KI an, ein Produkt gekauft zu haben, das ihnen zuvor nicht bekannt gewesen sei.

    Je stärker KI-Systeme also in die Produktsuche und Kaufentscheidung eingebunden werden, desto größer könnte die Zahl spontaner oder zusätzlicher Bestellungen werden.

    Alexa könnte zum neuen Wachstumsmotor werden

    Evercore ISI sieht insbesondere in Alexa ein potenziell wichtiges Instrument. In der jüngsten jährlichen Onlinehandels-Umfrage der Investmentbank berichteten 36 Prozent der Teilnehmer, aufgrund der KI-Erweiterungen von Alexa mehr einzukaufen.

    Mahaney bezeichnete "Alexa for Shopping" deshalb als möglichen Beschleuniger für das Geschäft. Agentische KI könnte seiner Einschätzung nach zusätzliches Wachstum auslösen.

    Wall Street bleibt bei Amazon ausgesprochen bullish

    Evercore ISI steht mit seinem Optimismus nicht allein da. Nach Daten von LSEG bewerten 64 von 68 Analysten die Amazon-Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

    Laut Tipranks.com gehört Mark Mahaney zu den besten 5 Prozent der über 12.500 erfassten Wall-Street-Analysten. Er weißt eine Erfolgsquote von 60 Prozent und eine durschnittliche Rendite von 15,10 Prozent auf. 

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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