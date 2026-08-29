Analysten mit Kursziel 82 Euro!

Die am Donnerstag vergangener Woche eingeleitete Erholung der Aktien aus dem Automobilsektor erhielt am Freitag neuen Schwung durch die Citigroup. BMW hatte kurz zuvor noch nahe dem Mehrjahrestief notiert, das im Juli bei 56,40 Euro lag. Die drei deutschen Pkw-Hersteller BMW, Mercedes und Volkswagen werden im Jahr 2026 mit Jahresverlusten voraussichtlich zu den größten Verlierern im DAX gehören, wobei BMW mit über einem Drittel an der Spitze steht, Der Branche setzen Überkapazitäten, hohe Kosten sowie die Konkurrenz aus China erheblich zu. Dabei wird die Möglichkeit, dass sich die Rahmenbedingungen für chinesische Anbieter in Europa deutlich verschlechtern könnten, bislang ignoriert. Eine spürbare Verschärfung der EU-Vorschriften könnte die Stimmung in Bezug auf Preise, Absatzmengen und Gewinnmargen wieder deutlich verbessern.

Der Kursverlauf der BMW-Aktie konnte sich gegen Ende der vergangenen Woche deutlich vom Mehrjahrestief bei 56,40 Euro absetzen. Das Tief hat ein Niveau, wie es zuletzt während des Corona-Crashs verzeichnet wurde. Doch der Aktienkurs konnte sich nachhaltig von dieser Marke absetzen und die Bodenbildung finalisieren. Längerfristig betrachtet hatte der Kurs am 5. November 2025, dem Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die 200-Tage-Linie überschritten. Dies deutete auf die Ausbildung eines langfristigen Aufwärtstrends hin, der sich jedoch nicht realisierte. Damals ließ die ökonomische Bewertung vielmehr den Schluss zu, dass der Aktienkurs erstaunlich resilient verlief und eine Konsolidierung nicht unwahrscheinlich erschien. Dieses Mal könnte sich die Situation umkehren, zumal BMW aus fundamentaler Sicht sehr günstig erscheint. Die Konsensschätzung für 2028 geht von einem Gewinnanstieg um gut 81 Prozent gegenüber 2026 aus. Das für 2028 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sinkt dabei auf 5,05, was im Vergleich der vergangenen Jahre eine der niedrigsten Bewertungen darstellt. Mit dem iX3 könnte BMW in China wieder zu alter Stärke zurückfinden und die Gewinnprognosen bestätigen. Sollte die Bodenbildung abgeschlossen sein, könnte der Kurs erneut ansteigen und das Kurs-Gap von Mitte Juni 2026 schließen. Zumindest der Widerstand bei 65,50 Euro könnte in diesem Zuge getestet werden.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Das Analysehaus Bernstein Research bestätigte die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf „Outperform“. Auch die Citigroup geht von einer Erholung des Papiers aus! Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY48P4) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der BMW AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,64 profitieren. Das Ziel sei bei 70,38 Euro angenommen (2,47 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 56,35 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,06 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY48P4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,68 – 1,69 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 45,73 Euro Basiswert: BMW AG KO-Schwelle: 45,73 Euro akt. Kurs Basiswert: 62,52 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,47 Euro Hebel: 3,64 Kurschance: + 46 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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