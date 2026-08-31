Sachsens Ministerpräsident hält längere Arbeitszeiten bei VW für möglich
- Kretschmer sieht längere Arbeitszeiten als Option
- Für Zwickau gibt es noch keine Standortentscheidung
- VW fordert weniger Regulierung und niedrigere Kosten
ZWICKAU (dpa-AFX) - Im Ringen um die Zukunft für das VW-Werk in Zwickau sieht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in längeren Arbeitszeiten eine Option. "Wir sind zu teuer", sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin". Dieser Realität müsse sich Deutschland stellen. Seiner Meinung nach sollte dies aber nicht damit einhergehen, dass Löhne sinken. Kretschmer plädierte für einen "Mix an Maßnahmen", wie er sagte, "auch ein Stück weit eine längere Arbeitszeit".
Mit Blick auf die Zukunft des VW-Werks im sächsischen Zwickau zeigte sich Kretschmer optimistisch. Das Werk sei das effizienteste in Deutschland. "Natürlich wird es dieses Unternehmen schaffen, wieder ganz vorn dabei zu sein." Volkswagen brauche jetzt Unterstützung von der deutschen Politik und der Europäischen Union - "und zwar nicht finanziell, sondern mit weniger Regulierung und weniger Kosten beispielsweise beim Thema Energie."
Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hatte am Mittwoch das sächsische VW-Werk besucht. Blume hatte bekräftigt, dass es keine Entscheidungen zu Werksschließungen gebe, dass es zugleich aber für die Standorte Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm noch "keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er-Jahre" gebe./htz/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 77,28 auf Tradegate (31. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,01 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +3,01 %/+55,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.
Sterben will eh niemand freiwillig. Russen sterben scheinbar gewollt für Geld in einem fremden Land.
Solange es solche Menschen gibt die gewollt für Geld in fremde Länder einfallen, muss es eben auch Schutzmechanismen und die dafür nötige Ausrüstung geben.
Des Weiteren gibt es eine Bundeswehr die auch deinen Hintern gegen Eindringlinge verteidigen würde, sofern du überhaupt in Deutschland lebst.
Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.