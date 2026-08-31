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    Yarbo erweckt die M-Serie auf der IFA 2026 zum Leben - vom CES-Prototyp zum fertigen Produkt, das Sie selbst in den Händen halten können

    BERLIN, 31. August 2026 /PRNewswire/ -- Yarbo setzt durch modulare Innovationen neue Maßstäbe in der automatisierten Gartenpflege und macht intelligente, vielseitige und mühelose Gartenpflege für jeden Haushalt zugänglich. Vom 4. bis 8. September wird Yarbo sein wachsendes Portfolio an modularen Gartenrobotern auf der IFA 2026 präsentieren, wo die endgültige Version der M-Serie erstmals offline der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die M-Serie wurde für typische Privatgärten entwickelt und macht intelligente Gartenpflege für ein breiteres Spektrum an Haushalten zugänglich. Zusammen mit der Y-Serie, die für große Grundstücke entwickelt wurde, deckt die modulare Plattform von Yarbo nun Gärten unterschiedlicher Größe und ein immer breiteres Anwendungsspektrum ab – vom Rasenmähen über die Schneeräumung bis hin zur Laubentsorgung und vielem mehr.

    Yarbo M Series New Look

    M-Serie: Kompakt im Design, leistungsstark von Natur aus

    Dank ihrer kompakten Bauweise und der vereinfachten Einrichtung ist die M-Serie darauf ausgelegt, den Einstieg in die Gartenautomatisierung zu erleichtern und gleichzeitig die Pflege im Außenbereich einfacher und flexibler zu gestalten.

    Kompakte Größe. Trittsicher. Starke Leistung. Die M-Serie zeichnet sich durch eine kompaktere Bauform aus, wodurch sie sich flexibler einsetzen lässt. Ihr Raupenfahrwerk sorgt für stabile Traktion auf nassem Gras, Erde, Pflastersteinen und gemischten Untergründen und bewältigt dabei Steigungen von bis zu ca. 35°/70 % sowie Stufen oder Kanten von etwa 2 Zoll (5 cm). Zusammen sorgen diese Funktionen für zuverlässige Mobilität und Leistung in komplexen Außenumgebungen. Die M-Serie bietet zudem eine Anhängelast von bis zu ca. 220 lbs (100 kg), sodass kleine Wagen, Werkzeuge und zukünftiges Zubehör gezogen werden können.

    Einrichten, aufladen, fertig – alles schneller. Dank Data Center Gen2, NetRTK und optionalem LiDAR benötigt die M-Serie keine herkömmlichen Begrenzungsdrähte. Die anfängliche Positionierung, Kartierung und Grundeinrichtung lassen sich in etwa 30 Minuten abschließen. Ihr schnelles kabelloses Ladesystem lädt den Akku in etwa 65 Minuten von 10 % auf 90 % auf, während die Funktionen automatisches Aufladen und Fortsetzen der Arbeit dem M20/M20i ermöglichen, täglich bis zu 1,5 Acres zu mähen, was den Nutzern ein nahtloses und müheloses Erlebnis bietet.

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    PR Newswire (dt.)
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    Yarbo erweckt die M-Serie auf der IFA 2026 zum Leben - vom CES-Prototyp zum fertigen Produkt, das Sie selbst in den Händen halten können BERLIN, 31. August 2026 /PRNewswire/ - Yarbo setzt durch modulare Innovationen neue Maßstäbe in der automatisierten Gartenpflege und macht intelligente, vielseitige und mühelose Gartenpflege für jeden Haushalt zugänglich. Vom 4. bis 8. September …
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