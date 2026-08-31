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    Neue Daten, neue Millionen?

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    Bayer meldet zwei Erfolge – und einer könnte direkt mehr Umsatz bringen

    Ein bereits stark wachsendes Herz- und Nierenmedikament könnte künftig bei mehr Patienten eingesetzt werden. Parallel liefert Bayer starke Daten für einen neuen Herz-Test.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kerendia wächst stark und erschließt neue Patienten
    • Bayer meldet starke Daten für einen neuen Herztest
    • Neuer PET-Tracer erkennt Herz-Amyloidose zuverlässig
    • Report: KI braucht Strom
    Neue Daten, neue Millionen? - Bayer meldet zwei Erfolge – und einer könnte direkt mehr Umsatz bringen
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Bayer hat am Wochenende gleich zwei Fortschritte aus seiner Pharmasparte gemeldet. Besonders wichtig ist Kerendia: Das Herz- und Nierenmedikament erzielte im ersten Halbjahr 2026 bereits 603 Millionen Euro Umsatz, 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Neue Daten zeigen nun, dass der Wirkstoff möglicherweise auch Patienten mit Nierenschäden durch chronischen Bluthochdruck helfen kann – eine zusätzliche Einsatzmöglichkeit für ein Medikament, das bereits stark wächst.

    In einer Auswertung der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie FIND-CKD verlangsamte Kerendia laut Bayer den Verlust der Nierenfunktion gegenüber einem Placebo. Gleichzeitig sank das kombinierte Risiko für Nieren- und Herz-Kreislauf-Ereignisse. Für diese Form der chronischen Nierenerkrankung ist der Wirkstoff bislang nicht zugelassen, der nächste Schritt wäre also eine mögliche Erweiterung des Einsatzgebiets.

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    Parallel meldete Bayer positive Phase-III-Daten für Iod-124-Evuzamitid, einen neuen PET-Tracer zur Diagnose der kardialen Amyloidose. Dabei lagern sich krankhafte Eiweiße im Herzen ab, wodurch das Organ steifer wird und schlechter pumpen kann. In der REVEAL-Studie mit 170 Patienten erreichte der Test eine Sensitivität von 94 Prozent und eine Spezifität von 86 Prozent. Vereinfacht: Erkrankte wurden mit hoher Trefferquote erkannt, zugleich wurden auch Patienten ohne die Krankheit überwiegend korrekt ausgeschlossen.

    Auch bei den beiden wichtigsten Formen der Amyloidose lag die Sensitivität mit 95 beziehungsweise 96 Prozent hoch. Schwere unerwünschte Ereignisse traten bei elf Patienten auf, wurden von den Prüfern aber nicht mit dem Tracer in Verbindung gebracht. Todesfälle oder behandlungsbedingte Studienabbrüche gab es nicht.

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    Der Test ist noch nicht zugelassen. Bayer will die Daten nun mit der US-Arzneimittelbehörde FDA und weiteren Behörden besprechen. In den USA besitzt der Wirkstoff bereits den Breakthrough-Therapy-Status, der die Entwicklung besonders vielversprechender Verfahren beschleunigen kann.

    Für Anleger liegt der unmittelbare Hebel klar bei Kerendia: Das Medikament bringt bereits stark wachsende Umsätze und könnte zusätzliche Patientengruppen erschließen. Der neue Herz-Test ist kommerziell noch weiter entfernt, hat mit den Phase-III-Daten aber eine wichtige Hürde genommen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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