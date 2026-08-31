BOS Group Reports Q2 2026 Results: Key Highlights Revealed
BOS Group’s Q2 2026 results reveal falling revenues but stronger margins, improved EBITDA, and solid financial flexibility amid a challenging market.
Foto: vadimborkin - 258917169
- BOS Group reported Q2 2026 gross revenue of EUR 181.5 million, down 8.1% year-on-year due to lower customer call-offs, reduced production volumes, adverse foreign exchange effects, and earlier end-of-production of certain programs.
- Adjusted EBITDA was EUR 13.0 million, with the margin improving to 7.2% from 7.0% in Q2 2025, supported by cost discipline and operational efficiency.
- Reported EBITDA increased significantly to EUR 12.0 million from EUR 8.1 million, mainly because restructuring and transformation-related expenses were substantially lower.
- In the first six months of 2026, revenue declined to EUR 351.6 million from EUR 404.3 million, while adjusted EBITDA fell to EUR 24.1 million from EUR 33.3 million.
- Operating cash flow amounted to EUR 1.5 million despite higher working capital needs caused by delayed customer payments.
- BOS maintained financial flexibility with a net leverage ratio of 2.8x, well below its covenant limit of 3.75x; the Group employs approximately 5,400 people worldwide.
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