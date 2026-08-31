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    Europäischer Gaspreis steigt deutlich - Militärschläge im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Erdgaspreis steigt nach US-Angriffen auf den Iran
    • TTF-Kontrakt notiert über drei Prozent höher
    • Geringe Speicherfüllstände stützen den Gaspreis
    Europäischer Gaspreis steigt deutlich - Militärschläge im Iran-Krieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag nach gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran deutlich gestiegen. Zu Beginn der Handelswoche wurde der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zu 69,13 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt und damit mehr als drei Prozent höher als am Freitag. Die Notierung liegt damit nur noch etwas unter dem Hoch seit dem Beginn des Iran-Kriegs, das im März bei knapp über 70 Euro erreicht worden war.

    Seit etwa drei Wochen geht es mit dem Gaspreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um etwa ein Drittel verteuert. An den Märkten bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten das bestimmende Thema.

    Erstmals seit Ende Juli haben US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Die USA nahmen zwei Raketenabschussrampen in der Nähe der Straße von Hormus ins Visier, wie verschiedene Medien unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Der Iran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf Stützpunkte des US-Militärs.

    Mit der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg ist der Preis für europäisches Erdgas stärker gestiegen als für Rohöl. Während die Ölpreise in den vergangenen Wochen auch zeitweise deutlich gefallen waren, haben sich die Notierungen für den Erdgas-Terminkontrakt auf hohem Niveau gehalten. Neben dem Iran-Krieg mit der Blockade der Straße von Hormus als wichtige Transportroute für Energierohstoffe wird der Gaspreis auch durch eine vergleichsweise geringe Füllmenge der Gasspeicher in Europa gestützt./jkr/stk







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