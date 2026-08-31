Defence Therapeutics erweitert Strategie zur Entwicklung von Radiopharmazeutika um Programme mit Alpha- und Betastrahlern

Montreal, QC, Kanada, 31. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum-Technologie entwickelt, freut sich, die Ausweitung seines Entwicklungsprogramms für Radiopharmazeutika bekannt zu geben, in dessen Rahmen Alpha- und Beta-emittierende Radioisotope untersucht werden sollen. Mit dieser Erweiterung soll die Funktionalität der Accum-Plattform ausgeweitet werden, die darauf ausgelegt ist, den intrazellulären Transport zur Verbesserung der Wirkstoffabgabe zu erleichtern.

Die Initiative spiegelt die zunehmende strategische Ausrichtung von Defence auf Radiopharmazeutika wider, einem sich rasch entwickelnden Bereich in der Präzisionsonkologie, denn das Unternehmen ist der Ansicht, dass Accum hier über erhebliches Potenzial verfügt, um neuartige Produkte zu entwickeln und bestehende zu verbessern. Accum verbessert die Aufnahme radioaktiver Medikamente in Krebszellen, sodass ein größerer Teil des krebstötenden Wirkstoffs sein Ziel erreicht und den Tumor von innen heraus zerstört. Defence beschleunigt die Entwicklung seines internen Radiopharmazeutika-Programms, um dieses Potenzial weiter zu evaluieren und die auf Accum basierenden Radioimmunkonjugat-Kandidaten in die klinische Entwicklung zu überführen.

Das Radiopharmazeutika-Programm von Defence wird Alphastrahler wie Actinium-225 hinsichtlich ihrer hochenergetischen und lokal begrenzten Zellschädigung mit kurzer Reichweite untersuchen. Gleichzeitig wird das Unternehmen Betastrahler wie Lutetium-177 auf ihre Penetrationsprofile mit mittlerer Energie und längerer Reichweite hin bewerten, um einen umfassenden Vergleich zu ermöglichen, wie verschiedene Isotopeneigenschaften durch die Accum-Plattform verbessert werden.

Das erweiterte Programm zielt darauf ab, vergleichende Daten zu Pharmakologie, Wirksamkeit und Sicherheit für beide Isotopenklassen zu generieren und Accum gleichzeitig weiter als vielseitige Plattform für die intrazelluläre Verabreichung einer Vielzahl von Radioisotopen-Wirkstoffen zu etablieren. Die laufenden präklinischen Programme konzentrieren sich auf den Kernmechanismus der Accum-Plattform, um die Akkumulation in den Zielzellen zu optimieren und die Toxizität außerhalb des Zielbereichs zu reduzieren. Durch den Ausbau der präklinischen Daten will Defence klinische Kandidaten bereitstellen und die wachsende Pipeline des Unternehmens an eigenen radiopharmazeutischen Wirkstoffen stärken.