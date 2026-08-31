LPKF Laser & Electronics Aktie mit starker Tagesperformance - 31.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von LPKF Laser & Electronics. Sie steigt um +4,91 % auf 13,350€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt LPKF Laser & Electronics trotz des heutigen Kurssprungs mit -41,34 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -4,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,19 %. Im Jahr 2026 gab es für LPKF Laser & Electronics bisher ein Plus von +126,58 %.

Während LPKF Laser & Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,12 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,69 % 1 Monat -11,19 % 3 Monate -41,34 % 1 Jahr +59,85 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 31.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 318,46 Mio.EUR € wert.

Der Ausbau von Powertechs 510 × 510-mm-FOPLP-Kapazitäten könnte zu einem wichtigen Testfall für Panel Level Packaging werden – und potenziell auch für die SCHMID Group relevant sein.

Die Nachfrage nach Equipment für AI-Server, HDI und mSAP zieht kräftig an. Gleichzeitig bleibt die operative Ergebnisentwicklung hinter den bisherigen Erwartungen zurück.

Der Call von SCHMID enthielt mehrere relevante Aussagen, die über die veröffentlichten Halbjahreszahlen hinausgehen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,67 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,88 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +0,75 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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