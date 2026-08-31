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    Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformen

    Für Sie zusammengefasst
    • OHB erhält IRIS-Auftrag von SES über eine Milliarde
    • Vertrag über 18 Satellitenplattformen unterzeichnet
    • IRIS stärkt Europas sichere Satellitenkommunikation
    Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat einen Auftrag für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS bekommen. Der Konzern habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen Vertrag im Wert von rund einer Milliarde Euro über die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen unterzeichnet, teilte das SDax -Unternehmen am Montag in Bremen mit.

    IRIS ist laut Mitteilung die europäische Antwort auf den wachsenden Bedarf an sicherer und souveräner Satellitenkommunikation. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen. Mit IRIS verfolgt die EU das Ziel, ihre Souveränität im Bereich sicherer Satellitenkommunikation nachhaltig auszubauen./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 197 auf Tradegate (31. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..

    OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +36,59 %/+41,46 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Kurskorrektur der OHB-Aktie nach Hype und Kapitalerhöhung. Charttechnisch wird die Unterstützung bei etwa 190 Euro beobachtet; teils werden weitere Rückgänge bis 70 Euro erwartet. Trotz guter Auftragslage, 3,3 Mrd. Euro Auftragsbestand, bestätigter Prognose und möglichem IRIS-Großauftrag halten einige die Aktie selbst bei 200 Euro für überbewertet. Andere sehen langfristiges Potenzial durch Raumfahrtboom und Ariane-6-Erfolge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

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    dpa-AFX
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