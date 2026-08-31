Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 197 auf Tradegate (31. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %.

Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd..

OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +36,59 %/+41,46 % bedeutet.