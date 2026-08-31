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    Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz plant Rückkauf für eine Milliarde
    • Bis zu 58 Millionen Aktien sollen eingezogen werden
    • Mercedes-Aktie verliert über ein Fünftel im Jahr
    Mercedes-Benz legt weiteres Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz will erneut eigene Aktien in Milliardenhöhe am Markt erwerben und einziehen. Innerhalb des neu aufgelegten Programms sollen bis zu 58 Millionen Aktien für bis zu eine Milliarde Euro gekauft werden. Die zurückgekauften Anteile sollen eingezogen werden, wie der im Dax notierte Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.

    Der Autobauer hatte Anfang Juni ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei wurden knapp 38 Millionen eigene Anteile erworben. Der Durchschnittspreis lag bei etwas mehr als 53 Euro. Die Mercedes-Benz-Papiere stehen wegen der Branchenkrise wie die der Konkurrenten BMW und Volkswagen auch stark unter Druck. Der Kurs des Stuttgarter Autobauers sackte im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als ein Fünftel ab. Mercedes-Benz ist an der Börse derzeit rund 45 Milliarden Euro wert./zb/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 62,50 auf Tradegate (31. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um +6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 34,95 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -3,54 %/+44,69 % bedeutet.





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