Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28: H1 2026 stark
Im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen ein leichtes Umsatzplus, jedoch rückläufige Ergebnisse – bei zugleich robustem Auftragseingang und bestätigter Jahresprognose.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 leicht auf 336,7 Mio. € gestiegen (Vorjahr: 335,2 Mio. €).
- Das operative Ergebnis ging zurück: EBITDA sank auf 15,4 Mio. € (Vorjahr: 18,6 Mio. €), EBIT auf 8,5 Mio. € (Vorjahr: 12,3 Mio. €).
- Höhere Materialkosten sowie ein veränderter Produkt- und Leistungsmix und der Bestandsaufbau bei laufenden Projekten belasteten die Ergebnisentwicklung.
- Auftragseingang und Auftragsbestand entwickelten sich positiv: Der Auftragseingang stieg um 5,3 % auf 350,7 Mio. €, der Auftragsbestand auf 591,7 Mio. €; das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei etwa 1,1.
- Die Finanzlage blieb solide, trotz eines Rückgangs der Nettofinanzmittel auf 53,1 Mio. € und der Eigenkapitalquote auf 35,2 %; Ursache waren vor allem höhere Vorräte aus angearbeiteten Projektaufträgen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein Umsatz von 700 bis 760 Mio. € und ein EBIT von rund 30 Mio. €, abhängig unter anderem von der geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklung.
Der Kurs von Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 101,25EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
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