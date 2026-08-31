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    Tradingchance

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    Mercedes-Benz-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Wie bei den anderen im DAX gelisteten Automobilwerten ging es in den vergangenen Monaten auch mit der Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) kräftig nach unten. Startete die Aktie noch am 5. Januar 2026 auf einem Jahreshoch bei 62,34 Euro in das Jahr, so war sie am 29. Juni 2026 zeitweise um 32 Prozent billiger bei 42,63 Euro zu bekommen. Nach einer kurzen Kurserholung auf bis zu 48 Euro wird die Aktie derzeit bei 47,01 Euro gehandelt.

    Trotz der deutlich gesunkenen Absatzzahlen in China bekräftigten Experten wegen der im Verhältnis zu Mitbewerbern höheren Beständigkeit des Konzerns und der bevorstehenden Modelloffensive mit Kurszielen von bis zu 73 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Mercedes-Benz-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 47 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis bei 47 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ48SW9, wurde beim Aktienkurs von 47,01 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

    Gelingt der Mercedes-Benz-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+59 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,047 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,047 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR2XTU0, wurde beim Aktienkurs von 47,01 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro taxiert.

    Kann die Mercedes-Benz-Aktie in absehbarer Zeit auf 50 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,59 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,085 Euro   

    Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,085 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PL0Y504, wurde beim Aktienkurs von 47,01 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Mercedes-Benz-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,79 Euro (+52 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes-Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Mercedes-Benz-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen Hohe Kursziele
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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