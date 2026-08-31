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    Apranga

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    Diese Aktie aus Lettland ist Value- und Dividendenwert zugleich

    Die litauische Apranga Group ist ein führender Modehändler im Baltikum. Die Aktie überzeugt nicht nur wegen ihrer Dividendenrendite.

    Für Sie zusammengefasst
    • Apranga führt den baltischen Modehandel mit Marken
    • Gewinn wächst zweistellig bei günstiger Bewertung
    • 6,8 Prozent Dividendenrendite bei zyklischen Risiken
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    Apranga - Diese Aktie aus Lettland ist Value- und Dividendenwert zugleich
    Foto: pixabay

    Ein Value-Titel, der aus Litauen kommt: Apranga. Die Aktie des Unternehmens bietet gleich mehrere Vorteile, ist aber natürlich auch mit den zyklischen Risiken des Modehandels verbunden.

    Dabei handelt es sich bei dem Unternehmen nicht um ein Modelabel, und das macht den Titel besonders spannend. Es vertreibt über seine weitreichenden Geschäfte, die im gesamten Baltikum verteilt sind, also in Litauen, Estland und Lettland, bekannte Modemarken wie Hugo Boss, Tom Tailor, Jack & Jones oder auch Burberry.

    Darüber hinaus ist das Unternehmen Franchisenehmer für bekannte Modegeschäfte wie Zara, Bershka, Pull&Bear oder Massimo Dutti.

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    Apranga ist im Baltikum marktführend im Bereich Mode und vertreibt über Franchise- und Lizensvereinbarungen Geschäfte und exklusive Modemarken. Auf insgesamt 92.000 Quadratmetern in 175 Geschäften werden die rund 200 Marken angeboten. Wichtigster Partner ist dabei Inditex, das weltgrößte Modeunternehmen aus Spanien, zu denen Geschäfte wie Zara und Pull&Bear gehören. Die Vereinbarung mit Inditex bestehen bereits seit 2004, so dass hier eine Kontinuität der Zusammenarbeit angenommen werden darf. 

    Zugleich verfügt das Unternehmen auch über eigene Geschäfte, in denen es selbst über die Markenmischung bestimmt. Man kann den Konzern in drei wertvolle Segmente aufteilen: ein großer Faktor besteht aus dem Inditex-Franchise (Zara); das zweite als Lizensnehmer für das gesamte Baltikum für Luxusmarken (Boss, Burberry); das dritte Segment sind die eigenen Geschäften, welche die gesamte Marktbreite von Young Fashion bis Classic abbilden. 

    Dieser Burggraben als exklusiver Rechteinhaber, kann aber auch zugleich als Risiko interpretiert werden, denn der Umsatz von Zara machte im letzten Quartalsbericht rund 32 Prozent aus. Und zugleich ist das auch wiederum ein Vorteil für Apranga: denn es muss die bekannten Marken und Geschäfte nicht mit eigenen Marketingkampagnen bewerben. Aber: Damit ist Apranga stark von dem Erfolg der Inditex-Geschäften abhängig. 

    Apranga

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    ISIN:LT0000102337WKN:A0B6TF
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    Der Gewinn wächst zudem zweistellig mit 23,4 Prozent auf Jahresbasis, wie der letzte Geschäftsbericht verdeutlicht. In diesem Zeitraum haben sich die Anteilsscheine des Modehändlers um rund 32 Prozent verteuert. Aus Value-Perspektive ist die Aktie aber noch immer attraktiv: mit einem KGV von 12,8 ist das Unternehmen nicht zu teuer bewertet. Sollte das Unternehmen zudem sein Gewinnwachstum in 2026 bis Jahresende bestätigen können, dann läge das KGV eher bei rund 11.

    Noch interessanter ist das EV/EBITDA: Trotz des zweistelligen Gewinnwachstums wird Apranga hier nur mit dem 5,9-Fachen des EBITDA bewertet. Der Unternehmenswert entspricht damit also nur dem 5,9-Fachen des operativen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vergleichswert der Branche lässt sich bei rund 12 beziffern.

    Ein weiterer Pluspunkt, der für die Aktie spricht, ist die Zahlung von 0,27 Euro Dividende je Aktie. Damit liegt die Dividendenrendite nach aktuellem Kurs bei rund 6,8 Prozent.

    Fazit: Bei Apranga handelt es sich um einen interessanten Modehändler aus Litauen, der exklusive Modenmarken-und Geschäfte für das gesamte Baltikum inne hat und vertreibt. Die Abhängigkeit vom zyklischen Modegeschäft steht einer attraktiven Unternehmensbewertung und einer großzügigen Dividendenrendite gegenüber. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apranga Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 3,965EUR auf Lang & Schwarz (31. August 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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