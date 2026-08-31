Unternehmen zögern bei Investitionen fürs Klima

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Unternehmen in Deutschland wollen ihren Anteil an Investitionen für Klimaschutz in den kommenden Jahren laut einer Umfrage des Ifo-Instituts kaum erhöhen. Demnach entfielen 2025 im Schnitt 9,3 Prozent der Investitionen auf Klimaschutzmaßnahmen im eigenen Betrieb. Für 2026 planten die Firmen 10,6 Prozent, für 2027 10,5 Prozent.

Ifo-Forscher Gerome Wolf sprach von keiner nennenswerten Steigerung in einer Phase, in der klimafreundliche Investitionen besonders wichtig seien, um internationale und nationale Emissionsziele zu erreichen. Die Auswertung beruht auf der Ifo-Konjunkturumfrage vom Mai 2026.