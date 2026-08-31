Börsenstart Europa - 31.08. - TecDAX schwach -0,86 %

Der MDAX steht bei 32.861,93 PKT und verliert bisher -0,47 %. Top-Werte: Lanxess +2,20 %, K+S +1,81 %, Schaeffler +1,39 % Flop-Werte: Aroundtown -3,35 %, TAG Immobilien -2,25 %, Kion Group -2,12 %

Der DAX steht aktuell (09:59:37) bei 26.380,43 PKT und fällt um -0,67 %. Top-Werte: Continental +1,79 %, Brenntag +1,04 %, Zalando +1,02 % Flop-Werte: Siemens Energy -3,64 %, Heidelberg Materials -1,59 %, Hochtief -1,54 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.086,70 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +0,78 %, Elmos Semiconductor +0,60 %, Jenoptik +0,45 %

Flop-Werte: Evotec -1,97 %, Nordex -1,92 %, AIXTRON -1,73 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.467,55 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: TotalEnergies +1,05 %, BASF +0,99 %, Compagnie de Saint-Gobain +0,97 %

Flop-Werte: Siemens Energy -3,64 %, Adyen Parts Sociales -1,10 %, SAP -1,09 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.816,55 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,45 %, Wienerberger +1,34 %, Raiffeisen Bank International +1,23 %

Flop-Werte: PORR -1,04 %, STRABAG -1,03 %

Der CH 20 steht bei 14.378,77 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,39 %, Swiss Re +0,97 %, Logitech International +0,83 %

Flop-Werte: Lonza Group -0,82 %, ABB -0,67 %

Der FR 40 steht bei 8.409,00 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +1,34 %, STMicroelectronics +1,17 %, Credit Agricole +1,16 %

Flop-Werte: LEGRAND -1,24 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -0,82 %, Schneider Electric -0,80 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.323,51 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,23 %, Nordea Bank Abp +0,77 %, Swedbank Shs(A) +0,65 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,10 %, ABB -0,67 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.790,00 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,88 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,25 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,66 %

Flop-Werte: Allwyn -1,78 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,66 %, Jumbo -0,57 %