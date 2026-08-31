EU muss attraktiver werden

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat sein Bedauern über die Entscheidung der Bevölkerung Islands gegen Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes geäußert. "Das wäre eine große Chance gewesen, gemeinsam stärker zu werden", sagte der CDU-Politiker am Morgen vor seinem Abflug nach Tunesien. "Für die Europäische Union bedeutet das, wir müssen darüber nachdenken, wie wir attraktiver werden können."

Die Einwohnerinnen und Einwohner Islands hatten am Wochenende mehrheitlich gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes gestimmt. Das Ergebnis des Referendums fiel knapp aus, wie die Auszählung ergab. Vor 13 Jahren waren die Verhandlungen unterbrochen worden. Die Gespräche waren damals vor allem an der Debatte um die Fischerei gescheitert - den größten und identitätsstiftenden Wirtschaftszweig der Insel.