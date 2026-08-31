13 0 Kommentare Booster PC 11,698 % bis 11/26: Precision Components: Strong H1 2026 Results

BOOSTER navigated a mixed first half of 2026, balancing modest revenue growth with restructuring-driven earnings pressure and a sharpened focus on future growth markets.

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