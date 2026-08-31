Booster PC 11,698 % bis 11/26: Precision Components: Strong H1 2026 Results
BOOSTER navigated a mixed first half of 2026, balancing modest revenue growth with restructuring-driven earnings pressure and a sharpened focus on future growth markets.
Foto: mirkomedia - 48191602
- H1 2026 revenue rose slightly to EUR 83.3 million, compared with EUR 82.6 million in H1 2025; Q2 revenue reached EUR 41.6 million.
- Reported H1 EBITDA declined to EUR 6.3 million from EUR 8.6 million, mainly due to EUR 1.7 million in one-off financing-restructuring costs; adjusted EBITDA was EUR 8.0 million.
- The Group recorded an H1 net loss of EUR 1.5 million, while operating cash flow decreased to EUR 5.5 million from EUR 8.8 million in the prior-year period.
- Cash and cash equivalents fell to EUR 5.4 million, while total liabilities declined to EUR 76.6 million; outstanding bonds decreased to EUR 40.5 million following scheduled repayments.
- BOOSTER is pursuing a financing restructuring to secure long-term funding and has appointed Loïc Hangran as CFO, effective 15 June 2026.
- The 2026 revenue guidance remains unchanged, but reported EBITDA guidance was reduced to EUR 13.5–14.5 million due to restructuring costs; growth opportunities include industrial turbo applications, robotics, hydrogen and electrified vehicles.
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