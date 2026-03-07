STO legt zu: Umsatz bis Juni 2026 um 3,7 % auf 805,5 Mio. €
Trotz globaler Unsicherheiten setzt Sto im ersten Halbjahr 2026 ein deutliches Zeichen: Umsatz und Ergebnis legen spürbar zu, die Finanzlage bleibt robust, der Ausblick stabil.
Foto: Patrick Seeger - dpa
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 3,7 % auf 805,5 Mio. EUR; währungsbereinigt betrug das Wachstum 3,9 %.
- Das EBIT erhöhte sich um 20,6 % auf 30,5 Mio. EUR, das EBT um 16,8 % auf 29,9 Mio. EUR; die EBT-Umsatzrendite verbesserte sich von 3,3 % auf 3,7 %.
- Deutschland verzeichnete ein Umsatzplus von 4,7 % auf 323,8 Mio. EUR, der Auslandsumsatz stieg um 3,0 % auf 481,7 Mio. EUR.
- Regional entwickelten sich Westeuropa (+4,5 %) und Nord-/Osteuropa (+9,1 %) positiv, während Amerika/Asien/Pazifik um 5,0 % auf 98,4 Mio. EUR zurückging.
- Die Zahl der Beschäftigten sank weltweit geringfügig um 27 auf 5.507; zugleich blieb die Finanzlage solide mit einer Eigenkapitalquote von 63,3 % und einem Netto-Finanzguthaben von 100,6 Mio. EUR.
- Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt: Sto erwartet einen Konzernumsatz von 1,62 Mrd. EUR sowie ein EBIT zwischen 56 und 76 Mio. EUR, trotz Unsicherheiten durch Baukonjunktur, geopolitische Risiken und steigende Beschaffungskosten.
Der Kurs von STO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,88 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.980,65PKT (+0,10 %).
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