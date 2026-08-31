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    AKTIEN IM FOKUS

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    Immobilien- und Techwerte leiden unter Zinsanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Anleiherenditen belasten Immobilienwerte
    • Banken profitieren von erwarteten höheren Zinseinnahmen
    • Technologiewerte geraten wegen höherer Zinsen unter Druck
    AKTIEN IM FOKUS - Immobilien- und Techwerte leiden unter Zinsanstieg
    Foto: 1187094003

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Bei steigenden Anleiherenditen haben Immobilienwerte am Montag geschwächelt und Banken profitiert. Der Stoxx Europe 600 Real Estate fiel auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli, während deutsche Bundesanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren rentieren.

    Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte.

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    Während die Anleger bei Immobilien- und Technologiewerten höhere Finanzierungskosten befürchten, setzen sie bei Geldinstituten auf höhere Zinseinnahmen. Der Stoxx Europe 600 Banks blieb im schwächeren Gesamtmarkt in Sichtweite seines jüngsten Hochs seit 2007./ag/stk/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 429,4 auf TTMzero (31. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,31 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+74,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Vonovias verhaltene Kursperspektive und die Einschätzung, dass die Aktie beziehungsweise das Unternehmen weitgehend ausoptimiert sei. Belastend wirken hohe Zinsen, steigende Refinanzierungskosten und Unsicherheit über die weitere Geldpolitik; Zinssenkungen oder finanzielle Repression könnten den Kurs stützen. Als Chancen gelten höhere Mieten und der Wegfall eines extremen Enteignungsrisikos, während gerichtliche Einschränkungen bei Mieterhöhungen kontrovers diskutiert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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