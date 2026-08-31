Vonovia & Co. stürzen ab, doch dieser DAX-Wert könnte jetzt profitieren!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Scout24

Anhaltend hohe Energiepreise, steigende Unternehmens- und Staatsschulden sowie eine abseits des KI-Booms noch immer fragile Industriekonjunktur setzen Notenbanken weltweit unter Druck und stellen sie vor ein Dilemma. Während anhaltend hohe Inflationsraten eigentlich Zinserhöhungen nötig machen, könnten diese das Wachstum gefährden und für höhere Ausfallraten bei Krediten sorgen.

Auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole am vergangenen Freitag hat sich der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh stärker als zuvor auf Seiten der Inflationsbekämpfung positioniert. Der Markt preist jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen ein. Für den hierzulande angespannten Wohnungsmarkt ist das eine schlechte Nachricht, da höhere Finanzierungskosten neue Bauvorhaben ausbremsen könnten. Der Gegenwind für die Branche wird aktuell vor allem durch die Abwärtstrends von Immobilienwerten, wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia angezeigt, deren Anteile zum Wochenauftakt auf neue Mehrjahrestiefs gefallen sind.

Ein Gewinner dieser Entwicklung könnte DAX-Wert Scout24 sein. Das Unternehmen betreibt die Immobilienvermittlungsplattform ImmoScout24. Die hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen – nicht nur bei der Vermittlung von privaten Wohnungen, sondern insbesondere auch bei Gewerbeimmobilien. Das hat für fortgesetztes Unternehmenswachstum und hohe Nettoerträge gesorgt. Nach einer in den vergangenen 12 Monaten hartnäckigen Korrektur könnte die Aktie jetzt eine Einstiegschance bieten.

Scout24 Chartsignale

Mehrjähriger Aufwärtstrend: Die Scout24-Aktie handelt in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Der wurde zuletzt jedoch deutlich konsolidiert.

Die Scout24-Aktie handelt in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Der wurde zuletzt jedoch deutlich konsolidiert. Korrektur abgeschlossen: Seit einigen Monaten läuft ein neuer Aufwärtsimpuls, welcher die Bewertungskorrektur abgeschlossen haben dürfte.

Seit einigen Monaten läuft ein neuer Aufwärtsimpuls, welcher die Bewertungskorrektur abgeschlossen haben dürfte. Neue Kaufsignale: Das Überwinden der gleitenden Durchschnitte sowie der Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD sorgen für neue Kaufsignale.

Das Überwinden der gleitenden Durchschnitte sowie der Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD sorgen für neue Kaufsignale. Chance auf Trendfortsetzung: Es besteht zwar das Risiko einer Bärenflagge, doch die positiven Tendenzen und damit die Chancen auf eine Trendfortsetzung überwiegen.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 31.08.2021 bis 31.08.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Scout24: Jetzt nach weiteren Kursgewinnen Ausschau halten?

Scout24 wurde 1998 gegründet und gehörte für einige Zeit zur Deutschen Telekom, ehe es 2013 zu einem Teilverkauf und 2015 schließlich zum Börsengang des Unternehmens gekommen ist. Zum Konzern gehörten zeitweise auch andere Vermittlungsportale, wie AutoScout24 oder FinanceScout24, die jedoch an die Private-Equity-Firma Hellmann & Friedman aus den USA verkauft wurden.

Umgekehrt hat sich Scout24 im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Fotocasa und Habitaclia verstärkt. Das Unternehmen hat im wachstumsstarken spanischen Immobilienmarkt eine aussichtsreiche Chance für zukünftiges Konzernwachstum identifiziert.

Sein Geld verdient der Plattformbetreiber vor allem mit gebührenpflichtigen Inseraten sowie Abonnements. Dabei bilden gewerbliche Kunden mit fast drei Vierteln der Erlöse den größten Anteil. Private Kundinnen und Kunden sorgen für rund ein Fünftel des Umsatzes; sie buchen vor allem für einen erweiterten Funktionsumfang der Plattform Premium-Mitgliedschaften. Darüber hinaus tritt Scout24 als Vermittler von Baufinanzierungen, als Datenanbieter und als Werbefläche für Anzeigenkunden auf, was für ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell sorgt.

Fast 50 Prozent Verlust nach crashartiger Bewertungskorrektur

Vor allem zwischen Anfang 2024 und Juli vergangenen Jahres legte die Aktie eine steile Rallye auf das Parkett. Sie konnte sich unter Berücksichtigung von Höhen und Tiefen in diesem Zeitraum nahezu verdoppeln und erreichte ein Allzeithoch bei rund 123,00 Euro. Für Notierungen in diesem Bereich war der Aufwärtstrend aber stark überkauft, während das Wachstum der Geschäfte nicht mit der Unternehmensbewertung Schritt halten konnte.

Daher folgte eine crashartige Bewertungskorrektur, welche mit Jahrestiefs um 62,80 Euro Ende März für ein neues Mehrjahrestiefs und damit ein Verkaufssignal sorgte.

Dieses konnte sich jedoch nicht durchsetzen, denn mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) war Scout24 von überkauften auf überverkaufte Zustände abgestürzt, sodass eine Gegenbewegung einsetzte, die inzwischen in einen moderaten Aufwärtstrend gemündet ist. Mit dessen Hilfe sind der Aktie in den vergangenen Wochen substanzielle Verbesserungen und neue Kaufsignale gelungen.

Trotz Restrisiken große Chance auf anhaltende Kurserholung

Einerseits konnte die Aktie im Bereich von 67 bis 70 Euro einen Boden sowie andererseits einen Aufwärtstrendkanal etablieren. Mit dessen Hilfe konnten die 200-Tage-Linie und in der vergangenen Woche auch die 50-Tage-Linie zurückerobert werden, womit neue prozyklische Kaufsignale vorliegen. Außerdem ist der Trendstärkeindikator MACD über die Nulllinie geklettert, womit der Aufwärtstrend technisch bestätigt wird.

An der Trendkanaloberkante könnte es vor einem Ausbruch in Richtung des Widerstands bei 90 Euro zwar zu einer Gegenbewegung kommen, da der RSI im Tageschart fortgeschritten ist. Auch könnte sich der Aufwärtstrendkanal als Bärenflagge (und damit als Trendfortsetzungssignal für den bei 122,80 Euro gestarteten Abwärtstrend) entpuppen, sollte Scout24 nachhaltig unter 70 Euro fallen. Das ist angesichts der signifikanten Verbesserungen im Chart der Aktie jedoch unwahrscheinlich.

Dazu kommt außerdem, dass die Unternehmensgruppe zuletzt zufriedenstellend gewachsen ist. Im zweiten Quartal legten die Erlöse unterstützt durch die jüngsten Übernahmen um 20,0 Prozent zu. Dabei präsentierte Scout24 eine EBITDA-Marge von rund 60 Prozent sowie eine Nettomarge von fast 33 Prozent. Das zeigt die hohe Ertragsstärke des Plattformgeschäfts und beweist, das ein angespannter Immobilienmarkt für das Unternehmen kein Belastungsfaktor, sondern Rückenwind ist.

Attraktive Unternehmensbewertung dank hoher Nettomarge

Die zeitweise hohe Unternehmensbewertung wurde inzwischen vollständig konsolidiert. Erreichte Scout24 im Geschäftsjahr 2024 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 40, liegt das für 2026 erwartete KGV bei 21,6 und damit deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 37,5. In Erwartung steigender Gewinne im kommenden Jahr liegt das KGVe 2027 mit 18,1 noch niedriger, bei einem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,9, was in der Fundamentalanalyse als sehr günstig gilt. Das spricht für Aufwärtspotenzial.

Die Nettoverschuldung ist durch die jüngsten Unternehmensübernahmen zwar auf rund 400 Millionen Euro angestiegen, dank der hohen Ertragsstärke ist das jedoch kein Problem; das Verhältnis zwischen EBITDA und Verschuldung liegt unter 1, was eine finanziell gesunde Bilanz bedeutet. Die Cashflow-Rendite konnte in den vergangenen Jahren konsequent gesteigert werden, sodass sie in diesem Jahr bei über 5 Prozent liegen soll.

Daraus wird nicht zuletzt die steigende Dividende finanziert, deren Rendite für 2026 mit 2,1 Prozent veranschlagt wird. Schon im kommenden Jahr könnte sie auf 2,5 und 2028 auf 2,9 Prozent ansteigen. Damit qualifiziert sich Scout24 als Dividendenwachstumswert, was vor allem unter institutionellen Investoren für zusätzliches Kaufinteresse sorgen könnte. Die halten bereits 82 Prozent des Unternehmens, was ein großer Vertrauensbeweis ist.

Fast eindeutiges Votum von Analystinnen und Analysten

Die Aktie von Scout 24 verfügt über eine breite Coverage, insgesamt liegen derzeit 19 Einschätzungen vor. Die sind angesichts von 11 Empfehlungen zum „Kaufen“ und weiteren 6 zum „Übergewichten“ der Anteile mit überwältigender Mehrheit bullish. Nur zwei Empfehlungen sehen aktuell das „Halten“ der Anteile vor, woraus sich insgesamt eine Bewertung mit „Kaufen“ ergibt.

Das Potenzial der Aktie ist laut Expertinnen und Experten beträchtlich. Im Mittel wird der faire Wert der Aktie auf 105,91 Euro veranschlagt, was gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag einer Upside von 31,6 Prozent entspricht. Das gegenwärtig niedrigste Kursziel, abgegeben von Rothschild Redburn, lautet 80,00 Euro, ihm stehen die von Berenberg genannten 140,00 Euro als höchstes Kursziel gegenüber.

Scout24 auf einen Blick

ISIN: DE000A12DM80

Börsenwert: 5,57 Milliarden Euro

Dividendenrendite: 2,1 Prozent

KGVe 2026: 21,6

Durchschnittliche Analystenempfehlung: 105,91 Euro

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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