Booster PC 11,698 % bis 11/26: Halbjahresergebnisse 2026 veröffentlicht
BOOSTER legt Halbjahreszahlen 2026 vor: stabiler Umsatz, rückläufige Ertragskraft und angespannte Liquidität prägen das Bild – begleitet von laufender Finanzrestrukturierung.
Foto: mirkomedia - 48191602
- **Umsatz stabil:** Im ersten Halbjahr 2026 erzielte BOOSTER 83,3 Mio. EUR Umsatz nach 82,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum; im zweiten Quartal stieg der Umsatz leicht auf 41,6 Mio. EUR.
- **EBITDA rückläufig:** Das ausgewiesene EBITDA sank im ersten Halbjahr auf 6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 8,6 Mio. EUR), belastet durch einmalige Restrukturierungskosten von 1,7 Mio. EUR. Bereinigt lag es bei 8,0 Mio. EUR.
- **Schwächeres Ergebnis:** Das EBIT verringerte sich auf 2,4 Mio. EUR, während der Konzernfehlbetrag auf 1,5 Mio. EUR anstieg (Vorjahr: 0,9 Mio. EUR).
- **Finanzielle Lage angespannt:** Die liquiden Mittel sanken auf 5,4 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote blieb mit 7,4 % niedrig; die Gesamtverbindlichkeiten reduzierten sich auf 76,6 Mio. EUR.
- **Finanzrestrukturierung läuft:** Das Unternehmen treibt die Umstrukturierung seiner Finanzierung und Verbindlichkeiten weiter voran; dadurch wurde die EBITDA-Prognose für 2026 auf 13,5 bis 14,5 Mio. EUR gesenkt.
- **Umsatzprognose bestätigt:** Für 2026 wird weiterhin ein niedriger einstelliger Umsatzanstieg gegenüber 2025 erwartet. Wachstumspotenzial sieht BOOSTER insbesondere in industriellen Turboladern, Robotik und stationären Wasserstoffanwendungen.
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