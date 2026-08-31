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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie fällt auf 122,00€ - 31.08.2026

    Am 31.08.2026 ist die ServiceNow Aktie, bisher, um -2,32 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie fällt auf 122,00€ - 31.08.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    Aktueller Stand der ServiceNow Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 31.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die ServiceNow Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,32 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,09 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ServiceNow-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,74 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +13,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -7,49 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,03 %
    1 Monat +29,22 %
    3 Monate +7,74 %
    1 Jahr -22,11 %
    Stand: 31.08.2026, 10:13 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,03 Mrd. € wert.

    ServiceNow mit Erholung – 200-Tage-Linie zurückerobert


    Die ServiceNow-Aktie hat zuletzt die 200-Tage-Linie zurückerobert. Gleichzeitig nahm das Handelsvolumen zum Ende der Vorwoche deutlich zu, während die langfristige Durchschnittslinie nun als mögliche Unterstützung im Fokus steht.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,31 %. IBM notiert im Minus, mit -0,76 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,85 %. Oracle verliert -1,01 %

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ServiceNow Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ServiceNow Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ServiceNow

    -2,24 %
    +13,03 %
    +29,22 %
    +7,74 %
    -22,11 %
    +12,89 %
    +12,56 %
    +837,33 %
    +2.960,15 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote
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