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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie unter starkem Abgabedruck - 31.08.2026

    Die Siemens Energy Aktie notiert am 31.08.2026 mit -3,49 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie unter starkem Abgabedruck - 31.08.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 31.08.2026

    Rote Vorzeichen bei Siemens Energy: Der Kurs rutscht um -3,49 % auf 143,84 ab. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,49 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Siemens Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,16 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -6,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens Energy eine positive Entwicklung von +25,24 % erlebt.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,31 %
    1 Monat -3,62 %
    3 Monate -8,16 %
    1 Jahr +66,05 %
    Stand: 31.08.2026, 10:14 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrücksetzer und die enttäuschende Kursentwicklung, während einige Anleger langfristig auf den Rekordauftragsbestand von über 160 Mrd. € und den Ausbau von Energie- und Netzinfrastruktur setzen. Diskutiert werden zudem ein Insiderkauf bei 151,91 €, mögliche Kursziele bis 200 €, die Kapitalallokation und ein möglicher Verkauf der TI-Sparte. Risiken sehen Nutzer in einer KI-Blase, geringerer Rechenzentrumsnachfrage und makroökonomischen Konflikten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 115,24 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 31.08. - TecDAX schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Siemens Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Siemens Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Siemens Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Siemens Energy

    -2,75 %
    -6,31 %
    -3,62 %
    -8,16 %
    +66,05 %
    +1.045,32 %
    +505,74 %
    +575,08 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Markt Bote
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