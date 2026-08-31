OHB - Aktie zieht deutlich an - 31.08.2026

Positive Vorzeichen bei OHB: Der Kurs klettert um +6,81 % auf 204,00€. Die OHB Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,17 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +6,81 % hinzu. Setzt sich der positive Trend fort?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt OHB trotz des heutigen Kurssprungs mit -58,44 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -12,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +70,67 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,73 % 1 Monat -18,64 % 3 Monate -58,44 % 1 Jahr +190,91 %

? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 10:15 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund 1 Mrd. Euro schweren IRIS²-Auftrag, den hohen Auftragsbestand und positive operative Kennzahlen als Fundament für eine Erholung. Einige erwarten nach dem Halt der Unterstützung bei etwa 190–200 Euro mittelfristig 270–300 Euro. Andere sehen die Aktie trotz guter Aussichten überbewertet, verweisen auf fehlende Gewinne, Verwässerung durch die Kapitalerhöhung und mögliche weitere Korrekturen bis deutlich niedrigere Kurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,24 Mrd. € wert.

Der Raumfahrtkonzern OHB hat einen Auftrag für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS bekommen. Der Konzern habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen Vertrag im Wert von rund einer Milliarde Euro über die Entwicklung und …

EQS-News: OHB SE / Key word(s): Incoming Orders/Contract OHB has been awarded a contract worth nearly €1 billion for the development and production of eighteen satellite platforms for the EU’s IRIS² Secure Connectivity Programme 31.08.2026 / 08:56 …

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag OHB erhält Auftrag im Wert von knapp EUR 1 Mrd. für die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS² – Secure Connectivity …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von OHB?

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,86 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,36 %. Lockheed Martin legt um +0,68 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,30 %.

Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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