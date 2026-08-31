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    Ölpreis steigt: Iran-Krieg startet wieder, Trumps Venezuela-Bluff!

    Trump behauptet, dass er mit dem Deal über Öl aus Venezuela den Ölpreis senken werde und damit auch die Tankstellenpreise. Aber das ist ein Bluff

    Der Ölpreis steigt: Nach 30 Tagen hat der Iran-Krieg wieder begonnen mit wechselseitigen Angriffen - und Trump mit einem Riesen-Bluff über Öl-Deal aus Venezuela! Trump behauptet, dass er mit dem Deal über Öl aus Venezuela den Ölpreis senken werde und damit auch die Tankstellenpreise. Aber das ist ein Bluff, denn für die Förderung von Öl aus Venezuela sind nicht nur massive Investitionen und damit eine lange Zeit erforderlich - Venezuela-Öl eignet sich auch darüber hinaus auch nicht für die strategische Lagerhaltung der USA (weil Schweröl), wie der US-Präsident behauptet. Mit der Wiederaufnahme von Attacken auf den Iran könnte der Ölpreis nun nach oben ausbrechen - und damit Fed-Chef Warsh weiter unter Druck bringen, die Zinsen schon im September zu erhöhen..

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    Das Video "Ölpreis steigt: Iran-Krieg startet wieder, Trumps Venezuela-Bluff! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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