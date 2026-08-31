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    Chinas Antwort auf Samsung

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    CXMT landet bei Xiaomi – und legt sich jetzt mit dem Pentagon an

    CXMT bringt seine neueste Speichertechnik in Serie und landet direkt in Xiaomis nächstem Foldable. Gleichzeitig kämpft der Konzern gegen die US-Sperrliste.

    Für Sie zusammengefasst
    • CXMT startet LPDDR6-Serienproduktion für Xiaomis Foldable
    • CXMT wehrt sich gegen US-Sperrliste und Vorwürfe
    • CXMT wächst rasant und holt technologisch weiter auf
    • Report: KI braucht Strom
    Chinas Antwort auf Samsung - CXMT landet bei Xiaomi – und legt sich jetzt mit dem Pentagon an
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Chinas Speicherchip-Aufsteiger CXMT macht den nächsten Technologiesprung: ChangXin Memory Technologies hat die Massenproduktion seiner neuen LPDDR6-Chips gestartet und wird damit Xiaomis kommendes Foldable 18 Fold beliefern. Wie Reuters berichtet, soll das Smartphone bereits im September auf den Markt kommen. LPDDR6 ist ein schneller und stromsparender Smartphone-Speicher. Damit verkürzt CXMT den technologischen Abstand zu Samsung und SK Hynix.

    Das Tempo ist bemerkenswert: Erst vor weniger als einem Jahr hatte CXMT die vorherige LPDDR5-Generation in die Serienfertigung gebracht. Xiaomi will den neuen Speicher mit einer weiteren Version seines selbst entwickelten 3-Nanometer-Prozessors Xring O3 kombinieren. Damit setzt der Smartphone-Hersteller bei wichtigen Bauteilen zunehmend auf chinesische Technologie.

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    Auch finanziell wächst CXMT rasant. Im ersten Halbjahr sprang der Umsatz um 874 Prozent auf 150,3 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 19,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig kehrte das Unternehmen deutlich in die Gewinnzone zurück. CXMT liefert bereits Muster seiner LPDDR6-Chips an Kunden und sieht Einsatzmöglichkeiten nicht nur in Smartphones, sondern auch in Servern und intelligenten Fahrzeugen.

    Der Aufstieg bringt CXMT allerdings direkt in den geopolitischen Konflikt zwischen Washington und Peking. Am Freitag verklagte der Konzern das US-Verteidigungsministerium, nachdem das Pentagon ihn erneut auf eine Liste von Unternehmen gesetzt hatte, die nach amerikanischer Darstellung Chinas Militär unterstützen. "CXMT ist nicht mit dem chinesischen Militär verbunden", erklärte das Unternehmen laut Reuters. Die Chips würden für zivile und kommerzielle Anwendungen entwickelt und verkauft.

    CXMT fordert deshalb seine Streichung von der sogenannten 1260H-Liste. Die Einstufung hat bislang nur begrenzte unmittelbare rechtliche Folgen, kann aber Geschäfte mit dem US-Militär erschweren und gilt als Warnsignal für mögliche weitere Handelsbeschränkungen. CXMT spricht von anhaltenden wirtschaftlichen und reputationsbezogenen Schäden.

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    Dabei wachsen die internationalen Ambitionen. Bloomberg berichtete im Juli, dass Apple Gespräche über den Einsatz chinesischer Speicherchips von CXMT und Yangtze Memory in Geräten für den chinesischen Markt führt. Das löste bereits Widerstand in Washington aus.

    Für Anleger treffen damit zwei Entwicklungen direkt aufeinander: CXMT schließt technologisch schnell zu den etablierten Speicherherstellern auf und gewinnt mit Xiaomi einen prominenten Abnehmer für seine neueste Chipgeneration. Gleichzeitig wächst mit jedem Technologiesprung auch der politische Druck aus den USA.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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