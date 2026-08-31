Farben- und Dämmstoffspezialist Sto steigert Ergebnis - Prognose bestätigt
- Sto steigert Halbjahresumsatz um 3,7 Prozent
- EBIT steigt um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro
- Sto bestätigt die Prognose für das Jahr 2026
STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto hat im ersten Halbjahr trotz des starken Wettbewerbs und gestiegener Kosten das Ergebnis gesteigert. Der Umsatz stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Stühlingen mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro zu. Die Prognose für 2026 bestätigte Sto./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie
Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 98,20 auf Tradegate (31. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.
Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 251,52 Mio..
STO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STO - 727413 - DE0007274136
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26814/board/20260525125846-graph.png
anbei mal ein paar Fakten:
Aus meiner Sicht heraus: