Farben- und Dämmstoffspezialist Sto steigert Ergebnis - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie

Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 98,20 auf Tradegate (31. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.

Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 253,80 Mio..

STO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.