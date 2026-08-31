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    WDH

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    Farben- und Dämmstoffspezialist Sto steigert Ergebnis - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sto steigert Halbjahresumsatz um 3,7 Prozent
    • EBIT steigt um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro
    • Sto bestätigt die Prognose für das Jahr 2026
    WDH - Farben- und Dämmstoffspezialist Sto steigert Ergebnis - Prognose bestätigt
    Foto: Patrick Seeger - dpa

    (Im ersten und im vorletzten Satz wurden Schreibfehler behoben.)

    STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Farben- und Dämmstoffspezialist Sto hat im ersten Halbjahr trotz des starken Wettbewerbs und gestiegener Kosten das Ergebnis gesteigert. Der Umsatz stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Stühlingen mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 3,9 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um 20,6 Prozent auf 30,5 Millionen Euro. Die Prognose für 2026 bestätigte Sto./err/stk

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    ISIN:DE0007274136WKN:727413
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STO Aktie

    Die STO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 98,20 auf Tradegate (31. August 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STO Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von STO bezifferte sich zuletzt auf 253,80 Mio..

    STO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.





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