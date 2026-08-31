PG&E Corporation Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 31.08.2026

Rote Vorzeichen bei PG&E Corporation: Der Kurs rutscht um -4,53 % auf 13,700€ ab. Der Kursrückgang der PG&E Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,53 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PG&E Corporation ist ein US-Energieversorger (Strom, Gas) in Kalifornien. Hauptleistungen: Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Netzdienstleistungen. Starke regionale Marktstellung, aber reputationsgeschwächt durch Waldbrandhaftungen und Insolvenz. Wichtige Wettbewerber: Sempra (SDG&E), Edison International (SCE). Mögliche USPs: Größe im kalifornischen Markt, Netzinfrastruktur, Rolle bei Energiewende und Netzhärtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei PG&E Corporation damit auf -3,56 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die PG&E Corporation Aktie damit um -9,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PG&E Corporation +5,90 % gewonnen.

Während PG&E Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %.

PG&E Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,97 % 1 Monat -11,73 % 3 Monate -3,56 % 1 Jahr +9,13 %

Informationen zur PG&E Corporation Aktie

Stand: 31.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 2 Mrd. PG&E Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,71 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Southern, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,24 %. NextEra Energy notiert im Minus, mit -0,31 %. Duke Energy notiert im Plus, mit +0,39 %.

PG&E Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die PG&E Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur PG&E Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.