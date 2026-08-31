Deutsche Börse-News
"Hoher Ölpreis belastet wieder" Wochenausblick
- Ölpreis steigt nach US-Militärschlag über 90 Dollar
- Deutsche Industrie zeigt überraschende Robustheit
- US-Arbeitsmarktdaten prägen die Märkte am Freitag
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Rekordlauf der Vorwoche ist erst einmal vorbei. Denn ein neuer US-Militärschlag in der Straße von Hormus lässt den Ölpreis wieder deutlich steigen. Dabei sieht es wirtschaftlich in Deutschland gar nicht mehr so schlecht aus.
31. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Nach dem neuen DAX-Rekord am Freitag ist die Stimmung abgekühlt. Denn der Ölpreis ist aufgrund wieder aufflammender Kämpfe im Iran über 90 US-Dollar das Barrel Brent gestiegen. Am Donnerstag hatten starke Nvidia-Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick des Unternehmens KI-Werte und die Märkte insgesamt beflügelt. Zudem kam die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh am Freitag auf der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole überwiegend gut an: Warsh unterstrich die Risiken der Inflation. Damit gilt eine Zinserhöhung im September zwar als wahrscheinlicher. Andererseits gewann Warsh - zeitweise als Marionette von US-Präsident Trump gesehen - als Hüter der Preisstabilität an Glaubwürdigkeit.
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Der DAX (DE0008469008) steht am Montagmorgen bei 26.468 Punkten nach 26.659 im Allzeithoch am Freitag und 26.559 zu Handelsschluss. Auch der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) liegt etwas unter dem Rekordhoch. Nicht fortgesetzt hat sich der starke Preisanstieg von Gold und Bitcoin. Nach über 4.660 US-Dollar kostet die Feinunze Gold jetzt wieder 4.434 US-Dollar. Der Bitcoin wird nach kurzzeitig über 80.000 US-Dollar aktuell unter 78.000 US-Dollar gehandelt.
"Schatten auf KI-Boom"
Nach Einschätzung des LBBW-Analysten Andreas da Graca trägt die KI-Story zwar die US-Technologiebörsen. In Europa könne sie aber die Belastungen durch geopolitische Risiken, Handelskonflikte sowie Konjunktur- und Inflationssorgen nicht überdecken. Außerdem werfe der KI-Boom erste Schatten. "Beispielsweise soll Nvidia Teile eines Finanzierungsmodells für kleinere KI-Cloudanbieter pausiert haben", erklärt da Graca. Befürchtet werde, dass Kreditunterstützung und Rückmietungen von Rechenkapazität die Nachfrage künstlich stützten.
"Miese Woche für Untergangspropheten der deutschen Industrie"
Erste zuversichtlich Signale kommen unterdessen von der Wirtschaft hierzulande. "Für Untergangspropheten der deutschen Industrie war es eine miese Woche", meint Ulf Kraus von der Helaba. Nach dem Anstieg der Einkaufsmanagerindizes sei mit dem ifo-Geschäftsklima der nächste Stimmungsindikator gestiegen. Der Indikator für das Verarbeitende Gewerbe verzeichne sogar den höchsten Wert seit über drei Jahren. Außerdem sei das BIP-Wachstum im zweiten Quartal von 0,2 auf 0,3 Prozent hochrevidiert worden. "Es ist inzwischen erstaunlich, wie robust die Industrie bislang durch den Irankrieg kommt."
Nur noch wenige Unternehmenszahlen
Höhepunkt der neuen Woche dürften die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag sein, von denen Aufschlüsse über die weitere US-Leitzinsentwicklung erhofft werden. Zum Ende der Berichtssaison legen zudem noch einige Nachzügler ihre Bücher offen. "Ob der Aufstieg auf neue Allzeithochs gelingt, dürfte auch von der Interpretation des Zahlenwerks und des Ausblicks von Dell und Palo Alto (beide Dienstag) sowie HP und Broadcom (beide Mittwoch) abhängen", meint Alexander Krämer von der Commerzbank.
Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten
Montag, 31. August
14.00 Uhr. Deutschland: Verbraucherpreise August. Die DekaBank rechnet mit einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ergibt 3,1 Prozent zum Vorjahr.
Dienstag, 1. September
11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise August. Die Inflation im Euroraum dürfte auf 3,3 Prozent gestiegen sein, meint die DekaBank. Wichtigste Triebfeder hierfür sei wohl erneut die starke Verteuerung von Energiegütern. Die Kerninflationsrate erwartet sie unverändert bei 2,5 Prozent.
Donnerstag, 3. September
Indexanpassungen in der DAX-Familie: Viermal im Jahr, jeweils am dritten Arbeitstag im März, Juni, September und Dezember ist Indextermin, die anstehenden Veränderungen werden nach US-Börsenschluss veröffentlicht. DAX, MDAX und TecDAX werden regulär zweimal im Jahr, jeweils im März und im September, überprüft und angepasst.
Freitag, 4. September
14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen August. Das Capital Markets Team von Metzler geht davon aus, dass der Arbeitsmarkt mit einem Stellenwachstum im unteren zweistelligen Tausenderbereich und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent weiterhin schwächelt.
Von Anna-Maria Borse, 31. August 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 28.08.2026, 07:50 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 27.08.2026
(Kurs 26.367,24 · +81,28 · +0,31 % · Eröffnung 26.354,37 · Tages-Hoch 26.402,81 ·
Tages-Tief 26.241,77 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 27.08.2026 „Nvidia und andere US-Techs sorgen
für Gewinne", Dax +0,31 % auf 26.367,24, dritter Gewinntag in Folge,
MDax +1,31 % auf 32.947,28:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-nvidia-und-andere-us-techs-12117697
• Einzelwerte 27.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP +5,5 % · BMW +3,9 % ·
Infineon +3,6 % · VW Vz +3,6 % · Commerzbank −2,7 % · Deutsche Telekom −2,6 % ·
MTU −1,9 % · Continental −1,7 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Fr 28.08. auf dem Xetra-OHLC vom Do 27.08. gerechnet:
P 26.337,27 · R1 26.432,78 · S1 26.271,74 · R2 26.498,31 · S2 26.176,23
· R3 26.593,82 · S3 26.110,70
USA / VORGABEN
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 27.08.2026: 29.641,56 (+417,04 · +1,43 %),
O 29.480,99 · H 29.643,53 · T 29.366,42:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• Investing.com – Dow Jones Schluss 27.08.2026: 53.569,44 (+105,56 · +0,20 %)
• Nasdaq Composite 26.541,35 (+411,15 · +1,57 %)
• Einzelwerte USA: Nvidia +8,74 % auf 227,98 USD · Salesforce +22,58 % auf 252,05 USD
· Microsoft +1,75 % · Tesla +2,60 %
• 10-jährige US-Rendite rund 4,68 % (Investing.com)
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank, zu Nvidia: „Nvidia ist gut
doppelt so groß wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen."
• dpa-AFX (via Ariva) – Thomas Altmann, QC Partners, zur Warsh-Rede: „Allerdings
ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine
Zinserhöhung im September positionieren wird."
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026, 07:39 Uhr: „Börsen warten auf Signale
von Fed-Chef Warsh"
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,24 USD (−0,04 · −0,05 %), Stand 28.08. früh
• Jackson Hole Economic Policy Symposium 27.–29.08.2026
• Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag, 28.08. — es ist seine erste
Jackson-Hole-Keynote im Amt des Fed-Chefs.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Donnerstagskerze: Die Tagesspanne betrug nur 161,04 Punkte und war damit
die engste der Woche. Der DAX blieb zudem unter dem Mittwochshoch 26.466,76.
Drei steigende Tage bei abnehmender Spanne sprechen eher für Abwarten als für
eine kraftvolle Aufwärtsbewegung.
• Der Zeitpunkt der Warsh-Rede ist im Bild mit 16:00 MESZ angegeben. Die genaue
Uhrzeit kann abweichen — bitte am Tag selbst gegenprüfen.
• An Tagen mit Notenbankreden verlaufen die Vormittage häufig umsatzarm, während
die Bewegung erst am Nachmittag einsetzt. Wer vormittags handelt, sollte das
Volumen im Blick behalten.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe