🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Deutsche Börse-News

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Hoher Ölpreis belastet wieder" Wochenausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreis steigt nach US-Militärschlag über 90 Dollar
    • Deutsche Industrie zeigt überraschende Robustheit
    • US-Arbeitsmarktdaten prägen die Märkte am Freitag
    Deutsche Börse-News - Hoher Ölpreis belastet wieder Wochenausblick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der Rekordlauf der Vorwoche ist erst einmal vorbei. Denn ein neuer US-Militärschlag in der Straße von Hormus lässt den Ölpreis wieder deutlich steigen. Dabei sieht es wirtschaftlich in Deutschland gar nicht mehr so schlecht aus.

    31. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Nach dem neuen DAX-Rekord am Freitag ist die Stimmung abgekühlt. Denn der Ölpreis ist aufgrund wieder aufflammender Kämpfe im Iran über 90 US-Dollar das Barrel Brent gestiegen. Am Donnerstag hatten starke Nvidia-Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick des Unternehmens KI-Werte und die Märkte insgesamt beflügelt. Zudem kam die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh am Freitag auf der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole überwiegend gut an: Warsh unterstrich die Risiken der Inflation. Damit gilt eine Zinserhöhung im September zwar als wahrscheinlicher. Andererseits gewann Warsh - zeitweise als Marionette von US-Präsident Trump gesehen - als Hüter der Preisstabilität an Glaubwürdigkeit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.216,17€
    Basispreis
    28,09
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.548,63€
    Basispreis
    28,61
    Ask
    × 8,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    +++
    Online-Session heute 12 Uhr: Altersvorsorgedepot: Mehr Kapitalmarkt, mehr Möglichkeiten. Mit David Krahnenfeld, Ampega #319

    Jetzt kostenlos anmelden: live.deutsche-boerse.com/live +++

    Der DAX (DE0008469008) steht am Montagmorgen bei 26.468 Punkten nach 26.659 im Allzeithoch am Freitag und 26.559 zu Handelsschluss. Auch der Stoxx Europe 600 (EU0009658202) liegt etwas unter dem Rekordhoch. Nicht fortgesetzt hat sich der starke Preisanstieg von Gold und Bitcoin. Nach über 4.660 US-Dollar kostet die Feinunze Gold jetzt wieder 4.434 US-Dollar. Der Bitcoin wird nach kurzzeitig über 80.000 US-Dollar aktuell unter 78.000 US-Dollar gehandelt.

    "Schatten auf KI-Boom"

    Nach Einschätzung des LBBW-Analysten Andreas da Graca trägt die KI-Story zwar die US-Technologiebörsen. In Europa könne sie aber die Belastungen durch geopolitische Risiken, Handelskonflikte sowie Konjunktur- und Inflationssorgen nicht überdecken. Außerdem werfe der KI-Boom erste Schatten. "Beispielsweise soll Nvidia Teile eines Finanzierungsmodells für kleinere KI-Cloudanbieter pausiert haben", erklärt da Graca. Befürchtet werde, dass Kreditunterstützung und Rückmietungen von Rechenkapazität die Nachfrage künstlich stützten.

    "Miese Woche für Untergangspropheten der deutschen Industrie"

    Erste zuversichtlich Signale kommen unterdessen von der Wirtschaft hierzulande. "Für Untergangspropheten der deutschen Industrie war es eine miese Woche", meint Ulf Kraus von der Helaba. Nach dem Anstieg der Einkaufsmanagerindizes sei mit dem ifo-Geschäftsklima der nächste Stimmungsindikator gestiegen. Der Indikator für das Verarbeitende Gewerbe verzeichne sogar den höchsten Wert seit über drei Jahren. Außerdem sei das BIP-Wachstum im zweiten Quartal von 0,2 auf 0,3 Prozent hochrevidiert worden. "Es ist inzwischen erstaunlich, wie robust die Industrie bislang durch den Irankrieg kommt."

    Nur noch wenige Unternehmenszahlen

    Höhepunkt der neuen Woche dürften die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag sein, von denen Aufschlüsse über die weitere US-Leitzinsentwicklung erhofft werden. Zum Ende der Berichtssaison legen zudem noch einige Nachzügler ihre Bücher offen. "Ob der Aufstieg auf neue Allzeithochs gelingt, dürfte auch von der Interpretation des Zahlenwerks und des Ausblicks von Dell und Palo Alto (beide Dienstag) sowie HP und Broadcom (beide Mittwoch) abhängen", meint Alexander Krämer von der Commerzbank.

    Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

    Montag, 31. August

    14.00 Uhr. Deutschland: Verbraucherpreise August. Die DekaBank rechnet mit einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ergibt 3,1 Prozent zum Vorjahr.

    Dienstag, 1. September

    11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise August. Die Inflation im Euroraum dürfte auf 3,3 Prozent gestiegen sein, meint die DekaBank. Wichtigste Triebfeder hierfür sei wohl erneut die starke Verteuerung von Energiegütern. Die Kerninflationsrate erwartet sie unverändert bei 2,5 Prozent.

    Donnerstag, 3. September

    Indexanpassungen in der DAX-Familie: Viermal im Jahr, jeweils am dritten Arbeitstag im März, Juni, September und Dezember ist Indextermin, die anstehenden Veränderungen werden nach US-Börsenschluss veröffentlicht. DAX, MDAX und TecDAX werden regulär zweimal im Jahr, jeweils im März und im September, überprüft und angepasst.

    Freitag, 4. September

    14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen August. Das Capital Markets Team von Metzler geht davon aus, dass der Arbeitsmarkt mit einem Stellenwachstum im unteren zweistelligen Tausenderbereich und einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent weiterhin schwächelt.

    Von Anna-Maria Borse, 31. August 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News "Hoher Ölpreis belastet wieder" Wochenausblick Der Rekordlauf der Vorwoche ist erst einmal vorbei. Denn ein neuer US-Militärschlag in der Straße von Hormus lässt den Ölpreis wieder deutlich steigen. Dabei sieht es wirtschaftlich in Deutschland gar nicht mehr so schlecht aus. 31. August 2026. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     