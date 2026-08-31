HP-Aktie: Nach Absturz deutliche Erholung, Hoch von 2024 bleibt fern

Am letzten Handelstag der Reihe, dem 28. August 2026, schloss die HP-Aktie bei 26,34 USD. Damit notiert der Wert nur leicht unter dem Ausgangsniveau von 2023, aber noch klar unter dem historischen Hoch von 37,455 USD. Vom Drei-Jahres-Hoch ist der Kurs rund 30 Prozent entfernt, vom Tief bei 15,418 USD hingegen mehr als 70 Prozent nach oben abgesetzt. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit im oberen Mittelfeld der Dreijahresspanne: Die starke Erholung seit dem Februar-Tief ist sichtbar, ein vollständiger Wiederaufstieg in die Hochzone von 2024 steht jedoch noch aus.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die HP-Aktie ein deutlich zweigeteiltes Chartbild. Vom Ausgangsniveau bei 27,30 USD Ende August 2023 arbeitete sich der Kurs zunächst in einem stabilen Aufwärtstrend nach oben und markierte am 25. November 2024 mit 37,455 USD das Drei-Jahres-Hoch. Im Anschluss folgte jedoch ein massiver Trendbruch: Ab Anfang 2025 setzte eine ausgeprägte Abwärtsbewegung ein, die den Titel bis zum 24. Februar 2026 auf ein Tief von 15,418 USD drückte. Seit diesem Tief läuft eine Erholungsphase mit sukzessiv höheren Tiefs und einer spürbaren Stabilisierung, die den Kurs wieder in Richtung der Niveaus von 2023 geführt hat.

200-Tage-Linie: Erholung über dem langfristigen Durchschnitt

Die Kursentwicklung der vergangenen Monate mit Niveaus überwiegend zwischen 19 und 24 USD und der jüngsten Rally in den Bereich von 26 bis 27 USD legt nahe, dass die 200-Tage-Linie aktuell deutlich unter dem Schlusskurs verläuft. Näherungsweise dürfte der gleitende Durchschnitt im Bereich um 22 bis 23 USD liegen. Damit handelt die HP-Aktie mit einem Aufschlag im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf die 200-Tage-Linie. Aus technischer Sicht signalisiert dieser Abstand einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend nach der zuvor langen Schwächephase. Solange der Kurs oberhalb dieses Durchschnitts bleibt, überwiegt die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung.

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Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

Kurzfristig hat sich im Bereich von 24,50 bis 25,00 USD eine erste Unterstützungszone herausgebildet, die aus den Rücksetzern im August 2026 resultiert. Darunter verläuft zwischen 22,00 und 23,50 USD eine breite, mehrfach getestete Unterstützungszone aus dem Frühjahr und Sommer 2026, die zugleich in etwa mit der vermuteten 200-Tage-Linie zusammenfällt. Ein Bruch dieser Region würde das Bild deutlich eintrüben und den Blick wieder in Richtung 20 USD lenken, wo 2025 und Anfang 2026 ein markanter Boden ausgebildet wurde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 27,00 bis 27,50 USD auf Widerstand, ehe im Band um 30 bis 31 USD die nächste Hürde aus früheren Zwischenhochs wartet. Langfristig bleibt das Drei-Jahres-Hoch bei 37,455 USD der zentrale Widerstand, dessen Überwinden erst einen vollständigen Trendwechsel nach oben bestätigen würde.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.