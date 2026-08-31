🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHP AktievorwärtsNachrichten zu HP

    Chartanalyse

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    HP-Aktie: Nach Absturz deutliche Erholung, Hoch von 2024 bleibt fern

    Die HP-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine Achterbahnfahrt hingelegt: Auf eine kräftige Rally folgte ein tiefer Absturz – nun dominiert die Erholung. Entscheidend ist, ob der Titel die jüngste Stabilisierung nutzen kann, um den Weg zurück in die Hochzone zu finden.

    Chartanalyse - HP-Aktie: Nach Absturz deutliche Erholung, Hoch von 2024 bleibt fern
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Dreijahresbild: Von Rallye zu scharfem Einbruch und anschließender Erholung

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die HP-Aktie ein deutlich zweigeteiltes Chartbild. Vom Ausgangsniveau bei 27,30 USD Ende August 2023 arbeitete sich der Kurs zunächst in einem stabilen Aufwärtstrend nach oben und markierte am 25. November 2024 mit 37,455 USD das Drei-Jahres-Hoch. Im Anschluss folgte jedoch ein massiver Trendbruch: Ab Anfang 2025 setzte eine ausgeprägte Abwärtsbewegung ein, die den Titel bis zum 24. Februar 2026 auf ein Tief von 15,418 USD drückte. Seit diesem Tief läuft eine Erholungsphase mit sukzessiv höheren Tiefs und einer spürbaren Stabilisierung, die den Kurs wieder in Richtung der Niveaus von 2023 geführt hat.

    Aktuelle Lage: Deutlich über dem Tief, klar unter dem Hoch

    Am letzten Handelstag der Reihe, dem 28. August 2026, schloss die HP-Aktie bei 26,34 USD. Damit notiert der Wert nur leicht unter dem Ausgangsniveau von 2023, aber noch klar unter dem historischen Hoch von 37,455 USD. Vom Drei-Jahres-Hoch ist der Kurs rund 30 Prozent entfernt, vom Tief bei 15,418 USD hingegen mehr als 70 Prozent nach oben abgesetzt. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit im oberen Mittelfeld der Dreijahresspanne: Die starke Erholung seit dem Februar-Tief ist sichtbar, ein vollständiger Wiederaufstieg in die Hochzone von 2024 steht jedoch noch aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HP Inc!
    Long
    28,12€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 11,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,28€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Erholung über dem langfristigen Durchschnitt

    Die Kursentwicklung der vergangenen Monate mit Niveaus überwiegend zwischen 19 und 24 USD und der jüngsten Rally in den Bereich von 26 bis 27 USD legt nahe, dass die 200-Tage-Linie aktuell deutlich unter dem Schlusskurs verläuft. Näherungsweise dürfte der gleitende Durchschnitt im Bereich um 22 bis 23 USD liegen. Damit handelt die HP-Aktie mit einem Aufschlag im niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf die 200-Tage-Linie. Aus technischer Sicht signalisiert dieser Abstand einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend nach der zuvor langen Schwächephase. Solange der Kurs oberhalb dieses Durchschnitts bleibt, überwiegt die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

    Kurzfristig hat sich im Bereich von 24,50 bis 25,00 USD eine erste Unterstützungszone herausgebildet, die aus den Rücksetzern im August 2026 resultiert. Darunter verläuft zwischen 22,00 und 23,50 USD eine breite, mehrfach getestete Unterstützungszone aus dem Frühjahr und Sommer 2026, die zugleich in etwa mit der vermuteten 200-Tage-Linie zusammenfällt. Ein Bruch dieser Region würde das Bild deutlich eintrüben und den Blick wieder in Richtung 20 USD lenken, wo 2025 und Anfang 2026 ein markanter Boden ausgebildet wurde. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 27,00 bis 27,50 USD auf Widerstand, ehe im Band um 30 bis 31 USD die nächste Hürde aus früheren Zwischenhochs wartet. Langfristig bleibt das Drei-Jahres-Hoch bei 37,455 USD der zentrale Widerstand, dessen Überwinden erst einen vollständigen Trendwechsel nach oben bestätigen würde.

    HP

    -1,40 %
    +3,33 %
    +12,97 %
    +12,53 %
    +8,49 %
    -1,64 %
    +4,74 %
    +105,05 %
    +316,59 %
    ISIN:US40434L1052WKN:A142VPIndikator:SMA 200 Tage
    HP direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse HP-Aktie: Nach Absturz deutliche Erholung, Hoch von 2024 bleibt fern Die HP-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine Achterbahnfahrt hingelegt: Auf eine kräftige Rally folgte ein tiefer Absturz – nun dominiert die Erholung. Entscheidend ist, ob der Titel die jüngste Stabilisierung nutzen kann, um den Weg zurück in die Hochzone zu finden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     