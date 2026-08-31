Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Korbpreis steigt auf 89,59 US-Dollar je Barrel
- Preis lag am Freitag bei 89,59 Dollar je Barrel
- Der Preis lag 2,28 Dollar über dem Vortagswert
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 89,59 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 2,28 Dollar mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
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TrudiMaus schrieb 28.08.26, 11:59
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@ShamrockJoe
Sehe ich ähnlich bezüglich des Ölmarkts: Höhere Preise führen recht schnell zu Nachfragerückgang und alternativen Lieferwegen (Oman etc.). Der Markt hat den Risikoadschlag erst einmal eingepreist. Dass der Ölpreis im Winter automatisch weiter durch die Decke gehen 'muss', ignoriert diese Bremsmechanismen.
ShamrockJoe schrieb 28.08.26, 11:31
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Wieso sollte der Ölpreis raufgehen? Ich sehe das gerade eher so:
Der Ölpreis und die Situation um Hormuz haben ein neues Gleichgewicht bei höherem Niveau erreicht. Beim aktuellen Preisniveau geht die Ölnachfrage zurück. Gleichzeitig lotsen die USA mittlerweile ienen Teil des Supplies durch die Oman-Route und ein Teil fließt über Alternativrouten. Bleibt der Preis längerfristig auf dem jetzigen Niveau oder darüber, werden Alternativrouten sowie der Nachfragerückgang weiter an Bedeutung gewinnen.
Trumps Intervention im Iran hat dazu geführt, dass der Ölpreis etwa 50% höher steht, wie es ohne diese der Fall wäre. Leiden dürfen die Bevölkerungen weltweit aufgrund des neuen Inflationsschubs, gerade auch der gemeine US-Amerikaner.
Gelohnt für Trump hat es sich trotzdem. Die Epstein-Files sind kaum noch ein Thema. Sein Umfeld konnte wieder hunderte Milliionen durch Insidertrades einsammeln und zumindest seine Wahlkampfunterstützer aus der US-Ölindustrie bekommen das Grinsen wohl kaum noch aus dem Gesicht.
cathunter schrieb 26.08.26, 11:19
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Richard,
stabil ja, aber die Kursentwicklungen sind allgemein ziemlich dürftig, für die Summen die im Ölgeschäft derzeit verdient werden.
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