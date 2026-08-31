Globaler Tier-1-Zulieferer YFORE bringt seriengefertigte Anti-Pinch-Sensoren auf den Markt

SUWANEE, Georgia, 31. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Global Tier-1-Zulieferer YFORE Technology hat sein Werk in Suwanee, Georgia, offiziell in Betrieb genommen und präsentiert dort seine marktbewährten Anti-Pinch-Sensor-Lösungen. Durch den Einsatz von Nearshore-Fertigung liefert YFORE hochreaktive Schließsensorsysteme in Automobilqualität direkt an nordamerikanische OEMs, wobei die regionalen Sicherheitsstandards vollständig eingehalten werden.

Da elektrisch betriebene Seitentüren und Kofferraumklappen sowie intelligente Heckklappen bei intelligenten Fahrzeugen mittlerweile zum Standard gehören, sorgt die Anti-Pinch-Technologie von YFORE für mehr Sicherheit beim Schließen durch taktilen Echtzeitschutz im Millisekundenbereich:

Ultraschnelle taktile Reaktion: Dank proprietärer Touch-Algorithmen und eines schnellen Erkennungszyklus von 5 ms erkennt der Sensor physischen Kontakt sofort. Es arbeitet nahtlos mit Verriegelungssteuerungen zusammen, um eine sofortige Umkehrung der Türbewegung oder den Abbruch des Festziehvorgangs auszulösen, wodurch in Kombination mit dem Drehmoment-Feedback des Fahrzeugmotors ein zweistufiger Schutz entsteht.

Dank proprietärer Touch-Algorithmen und eines schnellen erkennt der Sensor physischen Kontakt sofort. Es arbeitet nahtlos mit Verriegelungssteuerungen zusammen, um eine sofortige Umkehrung der Türbewegung oder den Abbruch des Festziehvorgangs auszulösen, wodurch in Kombination mit dem Drehmoment-Feedback des Fahrzeugmotors ein zweistufiger Schutz entsteht. Zero-Blind-Spot-Integration : Die flexiblen Sensorleisten wurden für eine nahtlose aerodynamische und strukturelle Integration entwickelt und beseitigen tote Winkel entlang der gesamten Dichtungskanten von elektrisch betriebenen Seitentüren, Kofferraumdeckeln und Heckklappen, wobei kompakte Steuergeräte direkt in die Innenverkleidungen der Türen integriert sind.

: Die flexiblen Sensorleisten wurden für eine nahtlose aerodynamische und strukturelle Integration entwickelt und beseitigen tote Winkel entlang der gesamten Dichtungskanten von elektrisch betriebenen Seitentüren, Kofferraumdeckeln und Heckklappen, wobei kompakte Steuergeräte direkt in die Innenverkleidungen der Türen integriert sind. Zuverlässigkeit auf Automobilniveau und CAN FD: Mit einer Erfolgsquote bei der Aktivierung von über 99,9 % und einer Fehlauslösequote von unter 0,5 % hält das nach IP67 zertifizierte System extremen Wetterbedingungen, Autowäschen und Temperaturschwankungen stand. Es unterstützt herkömmliche Festverdrahtung, schnelle CAN FD-Kommunikation sowie OTA-Software-Updates zur kontinuierlichen Verbesserung der Diagnosefunktionen.

Durch die Kombination von taktiler Sensibilität mit der Flexibilität der Near-Shore-Fertigung stärkt YFORE die Insassensicherheit in softwaredefinierten und intelligenten Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation.

Informationen zu YFORE

YFORE ist ein globaler Tier-1-Zulieferer für Automobilelektronik, der sich der Gestaltung der Zukunft der intelligenten Mobilität verschrieben hat. In Zusammenarbeit mit mehr als 30 führenden Automobilherstellern weltweit liefert YFORE leistungsstarke Lösungen in Automobilqualität für die Bereiche Intelligenter Zugang, Intelligenter Spiegel und Intelligente Sensorik. Mit einer Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien verbindet YFORE globales technisches Know-how mit lokaler Umsetzung, um die nächste Ära vernetzter Fahrzeuge voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yftech.com/en oder folgen Sie YFORE auf LinkedIn.

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