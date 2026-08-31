🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Globaler Tier-1-Zulieferer YFORE bringt seriengefertigte Anti-Pinch-Sensoren auf den Markt

    SUWANEE, Georgia, 31. August 2026 /PRNewswire/ -- Der Global Tier-1-Zulieferer YFORE Technology hat sein Werk in Suwanee, Georgia, offiziell in Betrieb genommen und präsentiert dort seine marktbewährten Anti-Pinch-Sensor-Lösungen. Durch den Einsatz von Nearshore-Fertigung liefert YFORE hochreaktive Schließsensorsysteme in Automobilqualität direkt an nordamerikanische OEMs, wobei die regionalen Sicherheitsstandards vollständig eingehalten werden.

    Bahnbrechendes Anti-Pinch-Design: Risiken beim Schließen von Fahrzeugklappen beseitigen

    Da elektrisch betriebene Seitentüren und Kofferraumklappen sowie intelligente Heckklappen bei intelligenten Fahrzeugen mittlerweile zum Standard gehören, sorgt die Anti-Pinch-Technologie von YFORE für mehr Sicherheit beim Schließen durch taktilen Echtzeitschutz im Millisekundenbereich:

    • Ultraschnelle taktile Reaktion: Dank proprietärer Touch-Algorithmen und eines schnellen Erkennungszyklus von 5 ms erkennt der Sensor physischen Kontakt sofort. Es arbeitet nahtlos mit Verriegelungssteuerungen zusammen, um eine sofortige Umkehrung der Türbewegung oder den Abbruch des Festziehvorgangs auszulösen, wodurch in Kombination mit dem Drehmoment-Feedback des Fahrzeugmotors ein zweistufiger Schutz entsteht.
    • Zero-Blind-Spot-Integration: Die flexiblen Sensorleisten wurden für eine nahtlose aerodynamische und strukturelle Integration entwickelt und beseitigen tote Winkel entlang der gesamten Dichtungskanten von elektrisch betriebenen Seitentüren, Kofferraumdeckeln und Heckklappen, wobei kompakte Steuergeräte direkt in die Innenverkleidungen der Türen integriert sind.
    • Zuverlässigkeit auf Automobilniveau und CAN FD: Mit einer Erfolgsquote bei der Aktivierung von über 99,9 % und einer Fehlauslösequote von unter 0,5 % hält das nach IP67 zertifizierte System extremen Wetterbedingungen, Autowäschen und Temperaturschwankungen stand. Es unterstützt herkömmliche Festverdrahtung, schnelle CAN FD-Kommunikation sowie OTA-Software-Updates zur kontinuierlichen Verbesserung der Diagnosefunktionen.

    Durch die Kombination von taktiler Sensibilität mit der Flexibilität der Near-Shore-Fertigung stärkt YFORE die Insassensicherheit in softwaredefinierten und intelligenten Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation.

    Informationen zu YFORE

    YFORE ist ein globaler Tier-1-Zulieferer für Automobilelektronik, der sich der Gestaltung der Zukunft der intelligenten Mobilität verschrieben hat. In Zusammenarbeit mit mehr als 30 führenden Automobilherstellern weltweit liefert YFORE leistungsstarke Lösungen in Automobilqualität für die Bereiche Intelligenter Zugang, Intelligenter Spiegel und Intelligente Sensorik. Mit einer Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien verbindet YFORE globales technisches Know-how mit lokaler Umsetzung, um die nächste Ära vernetzter Fahrzeuge voranzutreiben.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.yftech.com/en oder folgen Sie YFORE auf LinkedIn.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globaler-tier-1-zulieferer-yfore-bringt-seriengefertigte-anti-pinch-sensoren-auf-den-markt-302864772.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Globaler Tier-1-Zulieferer YFORE bringt seriengefertigte Anti-Pinch-Sensoren auf den Markt SUWANEE, Georgia, 31. August 2026 /PRNewswire/ - Der Global Tier-1-Zulieferer YFORE Technology hat sein Werk in Suwanee, Georgia, offiziell in Betrieb genommen und präsentiert dort seine marktbewährten Anti-Pinch-Sensor-Lösungen. Durch den Einsatz …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     