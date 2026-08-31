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    Aktie macht Vollbremsung

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    Ausgerechnet der chinesische Markt wird für BYD zum Sorgenkind

    BYD verdient nach einem schwierigen Jahr wieder deutlich mehr, weil das Auslandsgeschäft boomt. Trotzdem rauscht die Aktie am Montag um mehr als 5 Prozent ab, der Heimatmarkt bleibt eine Baustelle.

    Für Sie zusammengefasst
    • BYD erzielt dank Auslandsgeschäft wieder mehr Gewinn
    • Ausland liefert erstmals mehr Umsatz als China
    • Chinas Preiskampf belastet Inland und Aktienkurs
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    Aktie macht Vollbremsung - Ausgerechnet der chinesische Markt wird für BYD zum Sorgenkind
    Foto: Imaginechina - Sipa USA

    BYD hat es geschafft: Erstmals in der Firmengeschichte kommt mehr Umsatz aus dem Ausland als aus China selbst. Im ersten Halbjahr kletterten die Auslandserlöse um 34 Prozent auf 181,3 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 27 Milliarden US-Dollar. Das entspricht 53 Prozent des Gesamtumsatzes. In Festlandchina und Hongkong dagegen brachen die Erlöse um 31 Prozent ein.

    Der Umbau zahlt sich aus: Der Gewinn zog erstmals seit fünf Quartalen wieder an. Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan, getrieben von höheren Margen im Auslandsgeschäft. Die chinesischen Pkw-Exporte legten im Juli um 88 Prozent zu. Der Grund ist simpel: Chinesische Hersteller können ihre Preise im Ausland anheben und unterbieten trotzdem die lokale Konkurrenz, selbst nach Abzug der Transportkosten.

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    Und trotzdem knickt die Aktie ein. Am Montag verlor das Papier in Hongkong zeitweise bis zu 5,1 Prozent.

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    Die Zahlen zeigen, wie hart der Wettbewerb im chinesischen Automarkt tobt. Obwohl dort jährlich fast doppelt so viele Fahrzeuge verkauft werden wie in den USA, lässt sich selbst für den größten heimischen Hersteller kaum noch Geld verdienen.

    Für ausländische Hersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz oder General Motors ist die Lage noch unangenehmer. Sie hatten sich zwei Jahrzehnte auf Wachstum in China verlassen, chinesische Käufer empfinden viele ihrer Modelle inzwischen als überteuert und veraltet.

    Der Abschwung hält bereits den zehnten Monat in Folge an. Im Juli sanken die Pkw-Verkäufe in China laut China Passenger Car Association um 21 Prozent, auch bei BYD schrumpften die Inlandserlöse durch anhaltende Preiskämpfe. Hinzu kommt verschärfte Kontrolle aus Peking, das Entwicklungszyklen der Branche genauer prüfen will, um Sicherheitsmängel bei neuen Modellen auszuschließen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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